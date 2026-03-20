"Innovationscampus" in Chemnitz-Rabenstein kostet Stadt bereits seit Jahren Geld
Chemnitz - Das geplante Chemnitzer Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" hatte zuletzt für Diskussionen bei Anwohnern und Fraktionen gesorgt. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) legt nun konkrete Zahlen vor. Die zeigen: Noch bevor überhaupt gebaut werden kann, fließt bereits viel Geld.
Auf eine BSW-Ratsanfrage nach den bisherigen Kosten nennt Kütter Details: In den Jahren 2016 bis 2018 wurden rund 101.000 Euro für die Planung ausgegeben.
Hinzu kommen bereits etwa 135.000 Euro Grunderwerbskosten.
Für neue Planungsleistungen und die Aktualisierung von Gutachten ab 2025 rechnet die Stadt mit zusätzlichen 130.000 Euro.
Noch deutlich teurer wird es in den nächsten Schritten: Für ein notwendiges Umlegungsverfahren zur Schaffung von Bauland werden derzeit etwa 800.000 Euro veranschlagt.
Chemnitz soll als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig bleiben
Eine klassische Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Kosten und mögliche Einnahmen gegenüberstellt, gibt es laut Kütter nicht.
Stattdessen begründet die Stadt das Projekt vor allem strategisch: Der "Innovationscampus" sei die letzte größere zusammenhängende Gewerbefläche im Stadtgebiet, die überhaupt noch entwickelt werden könne.
Ziel sei es, Chemnitz als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu halten, neue Unternehmen anzusiedeln und langfristig Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen zu sichern.
Auf die Frage, wie die Kosten in Zeiten klammer Kassen zu stemmen seien, sagt der Bürgermeister: "Die Kosten fallen verteilt auf Jahre an und können so im Haushalt abgebildet werden."
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Ralph Kunz