"Innovationscampus" in Chemnitz-Rabenstein kostet Stadt bereits seit Jahren Geld

Chemnitz - Das geplante Chemnitzer Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" hatte zuletzt für Diskussionen bei Anwohnern und Fraktionen gesorgt. Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) legt nun konkrete Zahlen vor. Die zeigen: Noch bevor überhaupt gebaut werden kann, fließt bereits viel Geld.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos). © Ralph Kunz

Auf eine BSW-Ratsanfrage nach den bisherigen Kosten nennt Kütter Details: In den Jahren 2016 bis 2018 wurden rund 101.000 Euro für die Planung ausgegeben.

Hinzu kommen bereits etwa 135.000 Euro Grunderwerbskosten.

Für neue Planungsleistungen und die Aktualisierung von Gutachten ab 2025 rechnet die Stadt mit zusätzlichen 130.000 Euro.

Noch deutlich teurer wird es in den nächsten Schritten: Für ein notwendiges Umlegungsverfahren zur Schaffung von Bauland werden derzeit etwa 800.000 Euro veranschlagt.