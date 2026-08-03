Insolvente Malerfirma aus Chemnitz gerettet: Jenaer Unternehmen übernimmt

Chemnitz - Die 38 Mitarbeiter der insolventen Chemnitztal Maler GmbH (CTM) können aufatmen: Die Maler-Firma aus Chemnitz ist am Monatsanfang von der ad hoc Gruppe übernommen worden. Bei der Übernahme wurde auch an die bisherigen Mitarbeiter gedacht.

38 Maler-Mitarbeiter in Chemnitz behalten ihren Job. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/dpa-tmn

"Der Betrieb am bisherigen Sitz in der Chemnitztalstraße 130 bleibt bestehen und wird ab sofort in die Strukturen der ad hoc Gruppe eingebunden", heißt es auf der Website des Unternehmens, das seinen Sitz in Jena hat.

Für die ad hoc Gruppe ist Chemnitz der elfte Standort sowie nach Leipzig der zweite Standort in Sachsen. Die 38 Arbeitsplätze sollen in dem Zuge erhalten bleiben.