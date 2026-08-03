Studienplatz dank Losverfahren: So ergattert Ihr in Chemnitz noch einen Platz
Chemnitz - Die Technische Universität Chemnitz vergibt noch freie Plätze für zulassungsbeschränkte Studiengänge. Wir verraten Euch, für welche Studienrichtung Ihr Euch noch bewerben könnt und wie die Auswahl funktioniert.
Grundsätzlich sind die Bachelorstudiengänge Psychologie, Lehramt an Grundschulen sowie die beiden Masterstudiengänge Psychologie und Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie zulassungsbeschränkt.
Nach Abschluss des regulären Vergabeverfahrens können jedoch noch Studienplätze verfügbar sein. Manche Bewerber nehmen ihren Studienplatz nicht an oder entscheiden sich für eine andere Hochschule. "Diese Studienplätze werden anschließend im Losverfahren vergeben", teilte die TU am Montag mit.
Wer über die übliche Bewerbung noch kein Glück hatte oder jetzt erst auf das Studienfach aufmerksam wird, hat noch einmal die Chance, einen Platz zu ergattern.
Ihr könnt Euch im Zeitraum vom 10. bis 31. August über das Bewerbungsportal der TU Chemnitz bewerben. Daran teilnehmen können auch Interessierte, die sich zuvor nicht im regulären Bewerbungsverfahren beworben hatten.
Am Ende werden die freien Studienplätze im Studierendenservice der TU Chemnitz mittels eines elektronischen Losverfahrens vergeben.
Die Auslosung erfolgt bis spätestens Mitte September. "Alle ausgeloste Bewerberinnen und Bewerber werden schnellstmöglich informiert, damit sie pünktlich zum Semesterstart mit dem Studium beginnen können", hieß es weiter.
Bewerbungen für zulassungsfreie Studiengänge weiterhin möglich
Die Einschreibungen in alle zulassungsfreie Bachelor- und Masterstudiengänge sowie in den Studiengang "Lehramt an Oberschulen" sind an der TU Chemnitz noch bis zum 18. September möglich.
Kurzentschlossene und Hochschulwechsler können sich im Rahmen der Nachfrist sogar bis zum 31. Oktober 2026 einschreiben.
Eine speziell für Fragen zum Studium an der TU Chemnitz eingerichtete "ServiceLine" ist montags bis freitags in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0371 531-33333 erreichbar.
Einen Überblick über das gesamte Studienangebot findet Ihr unter: www.tu-chemnitz.de/studiengaenge.
Titelfoto: Uwe Meinhold