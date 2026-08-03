Studienplatz dank Losverfahren: So ergattert Ihr in Chemnitz noch einen Platz

Chemnitz - Die Technische Universität Chemnitz vergibt noch freie Plätze für zulassungsbeschränkte Studiengänge. Wir verraten Euch, für welche Studienrichtung Ihr Euch noch bewerben könnt und wie die Auswahl funktioniert.

Per Losverfahren zum Psychologie-Studium? Dafür könnt Ihr Euch ab dem 10. August bewerben. © Uwe Meinhold

Grundsätzlich sind die Bachelorstudiengänge Psychologie, Lehramt an Grundschulen sowie die beiden Masterstudiengänge Psychologie und Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie zulassungsbeschränkt.

Nach Abschluss des regulären Vergabeverfahrens können jedoch noch Studienplätze verfügbar sein. Manche Bewerber nehmen ihren Studienplatz nicht an oder entscheiden sich für eine andere Hochschule. "Diese Studienplätze werden anschließend im Losverfahren vergeben", teilte die TU am Montag mit.

Wer über die übliche Bewerbung noch kein Glück hatte oder jetzt erst auf das Studienfach aufmerksam wird, hat noch einmal die Chance, einen Platz zu ergattern.

Ihr könnt Euch im Zeitraum vom 10. bis 31. August über das Bewerbungsportal der TU Chemnitz bewerben. Daran teilnehmen können auch Interessierte, die sich zuvor nicht im regulären Bewerbungsverfahren beworben hatten.

Am Ende werden die freien Studienplätze im Studierendenservice der TU Chemnitz mittels eines elektronischen Losverfahrens vergeben.

Die Auslosung erfolgt bis spätestens Mitte September. "Alle ausgeloste Bewerberinnen und Bewerber werden schnellstmöglich informiert, damit sie pünktlich zum Semesterstart mit dem Studium beginnen können", hieß es weiter.