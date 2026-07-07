Stromausfall in Chemnitz: Mehrere Stadtteile betroffen

Chemnitz - Stromausfall in Chemnitz ! Am frühen Dienstagmorgen blieb es in mehreren Stadtteilen dunkel. Der Versorger konnte die Störung allerdings schnell beheben.

Kein Saft in den Leitungen! In mehreren Chemnitzer Stadtteilen fiel am Dienstagmorgen der Strom aus. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Grund für den Stromausfall war laut "eins energie" ein Kabelfehler auf der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dadurch blieb es bei rund 3800 Stromkunden ab etwa 4 Uhr zappenduster.

Betroffen waren die Stadtteile Ebersdorf, Hilbersdorf, Gablenz, Reichenhain und Adelsberg.