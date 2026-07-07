Stromausfall in Chemnitz: Mehrere Stadtteile betroffen
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Chemnitz - Stromausfall in Chemnitz! Am frühen Dienstagmorgen blieb es in mehreren Stadtteilen dunkel. Der Versorger konnte die Störung allerdings schnell beheben.
Grund für den Stromausfall war laut "eins energie" ein Kabelfehler auf der Carl-von-Ossietzky-Straße. Dadurch blieb es bei rund 3800 Stromkunden ab etwa 4 Uhr zappenduster.
Betroffen waren die Stadtteile Ebersdorf, Hilbersdorf, Gablenz, Reichenhain und Adelsberg.
Der Versorger reagierte sofort. Um 5.29 Uhr konnte die Störung behoben werden.
"Seit diesem Zeitpunkt bestehen keine Versorgungsunterbrechungen mehr", so eine Pressesprecherin gegenüber TAG24.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa