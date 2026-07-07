Unfall in Chemnitz: Kind (5) stürzt von Vordach

Chemnitz - In Chemnitz ist am Dienstagnachmittag ein Kind (5) auf ein Vordach geklettert und dann abgestürzt.

In der Straße der Nationen stürzte ein Kind (5) von einem Vordach. © Jan Härtel

Gegen 15.15 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unglück in die Straße der Nationen gerufen.

Dort war ein fünfjähriges Kind offenbar aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf ein Vordach geklettert. Von dort stürzte es dann ab.