Unfall in Chemnitz: Kind (5) stürzt von Vordach
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Chemnitz - In Chemnitz ist am Dienstagnachmittag ein Kind (5) auf ein Vordach geklettert und dann abgestürzt.
Gegen 15.15 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unglück in die Straße der Nationen gerufen.
Dort war ein fünfjähriges Kind offenbar aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf ein Vordach geklettert. Von dort stürzte es dann ab.
Das Kind wurde nach Angaben der Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen liegen aktuell noch keine Informationen vor.
Erst vor knapp zwei Wochen war auf dem Chemnitzer Sonnenberg ein Kind aus einem Fenster gestürzt.
Titelfoto: Jan Härtel