Irre: Chemnitzer Jobcenter will Bürgergeld bei Kind pfänden!

Das Jobcenter Chemnitz fordert zu viel gezahltes Bürgergeld zurück. © Uwe Meinhold

Ein an den Minderjährigen adressierter Brief kündigt die Vollstreckung von 465,19 Euro für Dienstag zwischen 11 und 13 Uhr an. Darin heißt es: "Als Vollziehungsbeamter darf ich auch ohne Ihre Anwesenheit und Einwilligung (oder die eines erwachsenen Mitbewohners oder Bevollmächtigten) Ihr Besitztum durchsuchen."

"Ich war geschockt, als ich das gelesen habe", sagt Mutter Mandy Jantzen (51), die beim ersten Pfändungsversuch Ende Februar nicht zu Hause war. "Was will man denn bei meinem Sohn pfänden?"

Die vierköpfige Familie erhält ergänzendes Bürgergeld. Die Höhe der Unterstützung schwankt, weil der Vater in einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt ist und dadurch unterschiedlich hohe Einkünfte hat.

Zurückgefordert wird ein Betrag, der nach Berechnungen des Jobcenters für den elfjährigen Sohn zu viel ausgezahlt wurde.