Chemnitzer Stadtrat will über Schauspielhaus-Petitionen entscheiden

Chemnitz - Beim Chemnitzer Dauerthema Schauspielhaus wird es im nächsten Stadtrat ernst - aber anders, als sich viele wünschen. Es geht nicht um die große Standortentscheidung. Auf dem Tisch liegen am 1. Juli erst einmal zwei Petitionen.

Für viele Chemnitzer ist das historische Schauspielhaus in der Zieschestraße mehr als nur ein Gebäude. © Uwe Meinhold

"Ich würde mich freuen, wenn man in der Öffentlichkeit wahrnehmen würde, dass wir beim Schauspielhaus einen Plan haben", reagiert Baubürgermeister Thomas Kütter (50, parteilos) höflich auf die "Eingaben".

Jeder dürfe seine Meinung artikulieren, auch per Petition. Aber: "Wünschenswert wäre aus meiner Sicht mal eine Festlegung auf eine Richtung."

Die große Petition "Rettet unser Schauspiel- und Figurentheater" kommt von der Chemnitzer Volksbühne und fast 7000 Unterzeichnern. Ihr Kern: Schauspiel und Figurentheater sollen nicht einfach in der Oper verschwinden, wie ein umstrittener Vorstoß von SPD-Stadtrat Detlef Müller (61) vorsah.

Das passt zur bisherigen Linie nach dem Stadtratsbeschluss vom Mai, getrennte Bühnenstandorte für Oper und Schauspiel weiterzuverfolgen.