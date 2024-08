Jugendlicher versteckt Waffe im Stadthallenpark

Der junge Libyer steht zudem in Verdacht, an mehreren Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein.

Zudem sollen sie in vier Gartenlauben in einem Kleingartenverein in Hilbersdorf eingebrochen sein. Dort wurden sie am Donnerstagvormittag ertappt und flüchteten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nicht bekannt.



Anhand der Aussagen von Zeugen geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselben jungen Männer handelt. Die Beamten ermitteln noch.