Kahlschlag-Plan in Chemnitz! 500 Rathaus-Mitarbeiter sollen bis Ende 2026 weg

Chemnitz - Der Tag der Wahrheit in Chemnitz: Nach mehreren Vertagungen soll der Stadtrat am heutigen Mittwoch den Chemnitzer Stadthaushalt für die nächsten beiden Jahre beschließen. Das 1400 Seiten starke Zahlenwerk weist bis Ende 2026 ein deutliches Minus von mehr als 113 Millionen Euro aus. Das Rathaus hat sich in Sachen Personal einen strikten Sparkurs verordnet.