Diese Woche war Zeugnisausgabe: Fünf Häftlinge machen Schulabschluss im Knast

Chemnitz - Trotz Haft zum Schulabschluss: In der Justizvollzugsanstalt Chemnitz war in dieser Woche Zeugnisausgabe.

In der Justizvollzugsanstalt Chemnitz sitzen aktuell 208 Gefangene ein. © Uwe Meinhold

Wie die JVA mitteilt, haben insgesamt fünf Gefangene im Gefängnis ihren Hauptschulabschluss erhalten.

"Hierdurch erhalten sie die Möglichkeit für weitere berufliche Qualifizierung – sei es noch während der Haft oder auch nach der Haftentlassung. Es handelt sich daher um einen wichtigen Baustein für eine gelungene Resozialisierung", so eine Sprecherin der JVA.

Schon seit den 1990er-Jahren können die Häftlinge in Chemnitz jährlich einen Hauptschulkurs zur Vorbereitung auf eine Schulfremdenprüfung besuchen. Damit haben die Gefangenen die Möglichkeit, einen qualifizierten Hauptschulabschluss zu erlangen. Die Ausbildung dauert ein Schuljahr und wird von zwei Lehrkräften, die an der Justizvollzugsanstalt tätig sind, durchgeführt. Teilweise gibt es auch Unterstützung von externen Lehrkräften.

Die fünf Teilnehmerinnen in diesem Jahr hätten durchweg gute bis sehr gute Leistungen erzielt.

"Mit diesem erfolgreichen Abschluss haben sich die Gefangenen eine wichtige Grundlage für eine gelingende gesellschaftliche Integration nach der Haft geschaffen. Es freut mich sehr, dass die Gefangenen diese Chance während ihrer Haftzeit so gut angenommen und diesen Erfolg erzielt haben. Mein Dank gilt hier auch allen daran beteiligten Lehrkräften", so Anstaltsleiter Jürgen Frank.