Diese Woche war Zeugnisausgabe: Fünf Häftlinge machen Schulabschluss im Knast
Chemnitz - Trotz Haft zum Schulabschluss: In der Justizvollzugsanstalt Chemnitz war in dieser Woche Zeugnisausgabe.
Wie die JVA mitteilt, haben insgesamt fünf Gefangene im Gefängnis ihren Hauptschulabschluss erhalten.
"Hierdurch erhalten sie die Möglichkeit für weitere berufliche Qualifizierung – sei es noch während der Haft oder auch nach der Haftentlassung. Es handelt sich daher um einen wichtigen Baustein für eine gelungene Resozialisierung", so eine Sprecherin der JVA.
Schon seit den 1990er-Jahren können die Häftlinge in Chemnitz jährlich einen Hauptschulkurs zur Vorbereitung auf eine Schulfremdenprüfung besuchen. Damit haben die Gefangenen die Möglichkeit, einen qualifizierten Hauptschulabschluss zu erlangen. Die Ausbildung dauert ein Schuljahr und wird von zwei Lehrkräften, die an der Justizvollzugsanstalt tätig sind, durchgeführt. Teilweise gibt es auch Unterstützung von externen Lehrkräften.
Die fünf Teilnehmerinnen in diesem Jahr hätten durchweg gute bis sehr gute Leistungen erzielt.
"Mit diesem erfolgreichen Abschluss haben sich die Gefangenen eine wichtige Grundlage für eine gelingende gesellschaftliche Integration nach der Haft geschaffen. Es freut mich sehr, dass die Gefangenen diese Chance während ihrer Haftzeit so gut angenommen und diesen Erfolg erzielt haben. Mein Dank gilt hier auch allen daran beteiligten Lehrkräften", so Anstaltsleiter Jürgen Frank.
Maßnahme wird auch im neuen Schuljahr angeboten
Bei der Zeugnisübergabe waren allerdings nur vier der Frauen dabei. Eine Gefangene fehlte bei der Zeugnisübergabe aus erfreulichem Grund, denn der Schulabschluss ist ein Teil ihrer positiven Entwicklung, die nun lockernde Maßnahmen zuließ.
Auch im neuen Schuljahr erhalten die inhaftierten Frauen wieder die Möglichkeit, einen Schulabschluss abzulegen. Daneben ist es auch möglich, Qualifizierungen in den Berufen Tischlerin, Fachlageristin und Textil- und Modenäherin zu erlangen.
Aktuell sitzen in der Chemnitzer JVA 208 weibliche Straf-, Jugend- und Untersuchungsgefangene. Die Beschäftigungsquote liegt bei rund 62 Prozent. Das bedeutet, dass etwa 127 Gefangene in beruflichen oder schulischen Maßnahmen, Arbeitstherapie oder vollzuglicher Arbeit sind.
Titelfoto: Uwe Meinhold