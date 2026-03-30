Kein Aprilscherz! VMS erhöht Ticketpreise: So viel kostet nun eine Einzelfahrt
Chemnitz - Leider kein Aprilscherz! Bus- und Bahnfahren in Chemnitz wird teurer - zumindest für einige ÖPNV-Nutzer. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) passt zum 1. April 2026 die Preise an. TAG24 verrät Euch, welche Tickets teurer werden.
Vor allem Gelegenheitsfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: Eine Einzelfahrt für eine VMS-Tarifzone kostet künftig 3,30 Euro - zehn Cent mehr als vorher.
Der Verkehrsverbund begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten. "Die Personalkosten stiegen durchschnittlich um 3,5 Prozent, die Materialkosten um 2,8 Prozent", heißt es.
"Um weiterhin zuverlässige und attraktive Bahn- und Busverbindungen im Freistaat anbieten zu können, erfolgen die Anpassungen in Abstimmung mit anderen sächsischen Verbünden", so der Verkehrsverbund.
Allerdings: Die meisten Fahrgäste sind mit dem Deutschlandticket für aktuell 63 Euro unterwegs. Sie betrifft die VMS-Erhöhung nicht. Der Verkehrsverbund wirbt sogar für das bundesweite Ticket.
"Es ist das günstige Zeitkartenangebot, das gleichzeitig eine deutschlandweite Nutzbarkeit von Bus und Bahn im Nahverkehr beinhaltet", erklärt VMS-Sprecher Falk Ester.
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Einige Tageskarten werden günstiger, die meisten Abo-Fahrkarten bleiben stabil
Übrigens: Durch die Tarifanpassung werden einige Tageskarten für mehrere Personen sogar billiger. "So wird unter anderem die Verbundraum-Tageskarte für 5 Personen ab April 2026 1,60 Euro weniger kosten. Die Ersparnis bei der entsprechenden Tageskarte für Kinder beträgt 1,80 Euro", teilt der VMS mit.
Die meisten Abo-Fahrkarten bleiben hingegen im Preis stabil - darunter das "BildungsTicket" (15 Euro), das "JungeLeuteTicket" (52 Euro) sowie das "SeniorenTicket" (77 Euro) plus "SeniorenTicket Partner" (41 Euro).
Außerdem wichtig: Wer Einzelfahrausweise und Tageskarten zum alten Preis hat, kann diese noch bis zum 30. April 2026 benutzen, Abschnitte der 4-Fahrten-Karte sogar bis zum 30. Juni 2026.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)