Kein Aprilscherz! VMS erhöht Ticketpreise: So viel kostet nun eine Einzelfahrt

Chemnitz - Leider kein Aprilscherz! Bus- und Bahnfahren in Chemnitz wird teurer - zumindest für einige ÖPNV-Nutzer. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) passt zum 1. April 2026 die Preise an. TAG24 verrät Euch, welche Tickets teurer werden.

Bus- und Bahnfahren wird in Chemnitz für Gelegenheitsfahrer teurer. © Kristin Schmidt

Vor allem Gelegenheitsfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: Eine Einzelfahrt für eine VMS-Tarifzone kostet künftig 3,30 Euro - zehn Cent mehr als vorher.

Der Verkehrsverbund begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten. "Die Personalkosten stiegen durchschnittlich um 3,5 Prozent, die Materialkosten um 2,8 Prozent", heißt es.

"Um weiterhin zuverlässige und attraktive Bahn- und Busverbindungen im Freistaat anbieten zu können, erfolgen die Anpassungen in Abstimmung mit anderen sächsischen Verbünden", so der Verkehrsverbund.

Allerdings: Die meisten Fahrgäste sind mit dem Deutschlandticket für aktuell 63 Euro unterwegs. Sie betrifft die VMS-Erhöhung nicht. Der Verkehrsverbund wirbt sogar für das bundesweite Ticket.

"Es ist das günstige Zeitkartenangebot, das gleichzeitig eine deutschlandweite Nutzbarkeit von Bus und Bahn im Nahverkehr beinhaltet", erklärt VMS-Sprecher Falk Ester.