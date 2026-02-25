Kinderporno-Razzia in Sachsen: Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen

Chemnitz - Große Kinderporno-Razzia in Sachsen ! Die Chemnitzer Kripo durchsuchte an zwei Tagen zahlreiche Wohnungen. Die Beamten stellten Handys, Computer und andere Speichermedien sicher. Gegen die Beschuldigten laufen die Ermittlungen.

Die Beamten stellten zahlreiche Beweismittel sicher, darunter einige Handys, Computer und Speichermedien. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Am Donnerstag (19. Februar) und am Dienstag bekamen mehrere Personen in Chemnitz, im Erzgebirge und in Mittelsachsen einen polizeilichen Überraschungsbesuch. Es ging um Kinderpornografie.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei durchsuchte zusammen mit der sächsischen Bereitschaftspolizei Wohnungen in Chemnitz, Freiberg, Penig, Leisnig, Großweitzschen, Hartha, Geringswalde, Roßwein, Hartmannsdorf, Oelsnitz/Erzgebirge und Aue-Bad Schlema.

"Betroffen waren 21 Personen im Alter zwischen elf und 71 Jahren, die unangekündigten Besuch von den Beamten erhielten und Speichermedien aushändigen mussten", teilt die Polizei mit.

Insgesamt nahmen die Ermittler 40 Handys, mehr als 40 Computer und über 100 weitere Speichermedien mit. "Die Asservate werden nun ausgewertet, was erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen wird", heißt es.

Gegen die Verdächtigen wird nun wegen Besitzes, Verschaffung oder Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt.