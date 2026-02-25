 1.230

Streckenausbau Chemnitz–Leipzig frühestens 2035 fertig! Bahn-Experte: "Haben kein Verständnis mehr"

Die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll frühestens 2035 ausgebaut sein. Kritik kommt vom Fahrgastverband.

Von Fabian Windrich

Chemnitz/Leipzig - Die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Doch nun kam heraus, dass die Bauarbeiten frühestens 2035 abgeschlossen sein werden. Kritik an diesem Datum kommt vom Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland.

Die Strecke Chemnitz–Leipzig ist frühestens 2035 komplett ausgebaut.
Die Strecke Chemnitz–Leipzig ist frühestens 2035 komplett ausgebaut.  © Kristin Schmidt

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Chemnitz und Geithain. Dieser soll erst 2035 fertig sein. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier (46) an die Sachsen-Regierung hervor.

"Für die Fahrgäste ist das eine fatale Botschaft, wenn man bedenkt, dass uns vor einigen Jahren noch erzählt wurde, dass man direkt nach dem Kulturhauptstadtjahr 2025 mit den Baumaßnahmen beginnen wollte", sagt Fahrgastverband-Chef Markus Haubold (39).

Viele der Probleme seien auf die eingleisige und nicht elektrifizierte Strecke zurückzuführen. Die Folge: Verspätungen und Ausfälle. "Wir haben hierfür kein Verständnis mehr und erwarten nun sehr zügige Planungen, haben aber wenig Hoffnung, dass sich das weiter beschleunigen lässt", sagt Haubold.

Der Bahnexperte erklärt: Die verschiedenen Planungsphasen ziehen das Projekt so in die Länge. "Die Bauphase selbst ist meist gar nicht so lang."

Die Hoffnung auf einen schnellen Ausbau hat Markus Haubold (39) vom Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland nicht mehr.
Die Hoffnung auf einen schnellen Ausbau hat Markus Haubold (39) vom Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland nicht mehr.  © Kristin Schmidt
Chemnitz–Leipzig im Halbstundentakt erst ab frühestens 2035 möglich

Die Strecke wird stark genutzt. Aktuell fahren die Züge stündlich - nach dem Ausbau sollen die Bahnen im Halbstundentakt fahren. (Archivbild)
Die Strecke wird stark genutzt. Aktuell fahren die Züge stündlich - nach dem Ausbau sollen die Bahnen im Halbstundentakt fahren. (Archivbild)  © Kristin Schmidt

Dazu kommt: Der Abschnitt zwischen Chemnitz und Geithain soll zwar bis 2035 fertig sein, doch wann der zweite Abschnitt zwischen Leipzig und Geithain abgeschlossen wird, kann noch niemand sagen.

"Zum Nordabschnitt Leipzig–Geithain lassen sich noch keine validen Angaben zum Baubeginn oder zum Zeitpunkt einer Inbetriebnahme treffen", teilte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU, 61) mit.

Heißt: Die Chemnitzer müssen bis 2035 oder länger warten, bis sich auf der Strecke spürbar etwas verbessert. Sollte der Ausbau abgeschlossen sein, wird eine Verbindung zwischen Chemnitz und Leipzig im Halbstundentakt angestrebt.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

