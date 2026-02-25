Streckenausbau Chemnitz–Leipzig frühestens 2035 fertig! Bahn-Experte: "Haben kein Verständnis mehr"

Chemnitz/Leipzig - Die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig soll zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden. Doch nun kam heraus, dass die Bauarbeiten frühestens 2035 abgeschlossen sein werden. Kritik an diesem Datum kommt vom Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland.

Die Strecke Chemnitz–Leipzig ist frühestens 2035 komplett ausgebaut. © Kristin Schmidt

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Chemnitz und Geithain. Dieser soll erst 2035 fertig sein. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier (46) an die Sachsen-Regierung hervor.

"Für die Fahrgäste ist das eine fatale Botschaft, wenn man bedenkt, dass uns vor einigen Jahren noch erzählt wurde, dass man direkt nach dem Kulturhauptstadtjahr 2025 mit den Baumaßnahmen beginnen wollte", sagt Fahrgastverband-Chef Markus Haubold (39).

Viele der Probleme seien auf die eingleisige und nicht elektrifizierte Strecke zurückzuführen. Die Folge: Verspätungen und Ausfälle. "Wir haben hierfür kein Verständnis mehr und erwarten nun sehr zügige Planungen, haben aber wenig Hoffnung, dass sich das weiter beschleunigen lässt", sagt Haubold.

Der Bahnexperte erklärt: Die verschiedenen Planungsphasen ziehen das Projekt so in die Länge. "Die Bauphase selbst ist meist gar nicht so lang."