Chemnitz: Ab Montag fahren Citylinks der Linie C15 wieder bis Technopark

Ab Montag fahren die Citylinks der Linie C15 wieder bis Technopark.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Seit Ende November des vergangenen Jahres endete die Linie C15 aus Hainichen im Chemnitzer Hauptbahnhof. Ab Montag fahren die Citylinks dann wieder bis Technopark. Das teilte die City-Bahn Chemnitz mit.

Die Linie C15 fährt ab Montag wieder bis Technopark durch.  © Uwe Meinhold

Nach mehrmonatiger Linienverkürzung sollen die Citylink-Regionalstadtbahnen wieder bis Technopark fahren.

Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch die Anmietung zweier Fahrzeuge für die City-Bahn-Flotte.

Die Linie bedient also wieder das Chemnitzer Stadtgebiet und fährt bis Technopark durch.

City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube: "Ich freue mich, dass C15 die Linie wieder komplett fährt. Bei allen Fahrgästen bedanke ich mich für ihre Geduld."

Den Regelfahrplan findet Ihr in der Elektronischen Fahrplanauskunft unter city-bahn.de.

