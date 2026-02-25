Chemnitz: Ab Montag fahren Citylinks der Linie C15 wieder bis Technopark

Chemnitz - Seit Ende November des vergangenen Jahres endete die Linie C15 aus Hainichen im Chemnitzer Hauptbahnhof. Ab Montag fahren die Citylinks dann wieder bis Technopark. Das teilte die City-Bahn Chemnitz mit.

Die Linie C15 fährt ab Montag wieder bis Technopark durch. © Uwe Meinhold

Nach mehrmonatiger Linienverkürzung sollen die Citylink-Regionalstadtbahnen wieder bis Technopark fahren.

Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch die Anmietung zweier Fahrzeuge für die City-Bahn-Flotte.

Die Linie bedient also wieder das Chemnitzer Stadtgebiet und fährt bis Technopark durch.