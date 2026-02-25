Chemnitz: Ab Montag fahren Citylinks der Linie C15 wieder bis Technopark
Chemnitz - Seit Ende November des vergangenen Jahres endete die Linie C15 aus Hainichen im Chemnitzer Hauptbahnhof. Ab Montag fahren die Citylinks dann wieder bis Technopark. Das teilte die City-Bahn Chemnitz mit.
Nach mehrmonatiger Linienverkürzung sollen die Citylink-Regionalstadtbahnen wieder bis Technopark fahren.
Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch die Anmietung zweier Fahrzeuge für die City-Bahn-Flotte.
Die Linie bedient also wieder das Chemnitzer Stadtgebiet und fährt bis Technopark durch.
City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube: "Ich freue mich, dass C15 die Linie wieder komplett fährt. Bei allen Fahrgästen bedanke ich mich für ihre Geduld."
Den Regelfahrplan findet Ihr in der Elektronischen Fahrplanauskunft unter city-bahn.de.
Titelfoto: Uwe Meinhold