Klinik-Neubau in Chemnitz eröffnet: Karl Lauterbach bei Festakt dabei

Chemnitz - Vollbracht! Nach fünf Jahren Bauzeit ist Haus 9 am Klinikum Chemnitz fertig. Im Beisein hochrangiger Politprominenz wurde der neue Gebäudekomplex an der Flemmingstraße am heutigen Dienstag mit einem Festakt feierlich eröffnet. Ursprünglich sollte das Projekt bereits Ende 2022 übergeben werden.