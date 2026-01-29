Tierpark Chemnitz muss geschlossen bleiben: Verdacht auf Vogelgrippe!

Der Tierpark Chemnitz muss bis Montag geschlossen bleiben. Grund: Vogelgrippe-Verdacht! © Ralph Kunz

Noch bis kommenden Montag muss der Tierpark geschlossen bleiben. Grund sei laut Stadt der Verdacht auf einen Fall von Vogelgrippe.

Am Nachmittag hieß es dann in einer Mitteilung aus dem Rathaus, dass in den vergangenen Tagen zwei tote Hühner gefunden wurden: "Eine erste Untersuchung in der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen hat den Krankheitserreger, ein Influenza A-Virusvom Subtyp H5, nachgewiesen."

Das abschließende Untersuchungsergebnis desBundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Löffler-Institut) stehe noch aus.

Bürgermeister Knut Kunze: "In Folge des Verdachtsfalls werden nun alle rund 300 Vogeltiere im Tierpark Chemnitz auf aviäre Influenza untersucht. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, bleibt der Tierpark Chemnitz bis einschließlich Montag geschlossen."

Es wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, unter anderem wurden die Vögel im Tierpark in Gruppen unterteilt und voneinander getrennt. Außerdem werden Vogelgehege sicher gemacht, damit von oben kein Kot von Wildvögeln in die Gehege gelangen kann.

"Zum aktuellen Zeitpunkt müssen keine Vögel getötet werden. Die beiden tot aufgefundenen Hühner sind Teil einer Population von 60 Wasser- und Hühnervögeln im Bereich des Enten- und Gänseteiches", teilte die Stadt weiter mit.