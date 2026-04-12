Chemnitz - Kommt der "Bauturbo" bald auch für Chemnitz ?

Der Expressweg soll es ermöglichen, Wohnungsbau deutlich schneller durchzuziehen. © Kristin Schmidt

Dieser Expressweg soll es ermöglichen, Wohnungsbau deutlich schneller durchzuziehen - im Extremfall ohne jahrelange Planverfahren.

Heißt übersetzt: weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen, mehr Tempo auf den Baustellen. Doch nach dem Willen der Bauverwaltung soll der Turbo nicht ohne Bedingungen kommen.

Die Stadt will ihn nur einsetzen, wenn zentrale Vorgaben eingehalten werden - etwa bei Erschließung, Lage oder Umweltfragen. Chemnitz habe keinen Wohnungsnotstand, so die Begründung.