Kommt der "Bauturbo" bald auch für Chemnitz?
Chemnitz - Kommt der "Bauturbo" bald auch für Chemnitz?
Dieser Expressweg soll es ermöglichen, Wohnungsbau deutlich schneller durchzuziehen - im Extremfall ohne jahrelange Planverfahren.
Heißt übersetzt: weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungen, mehr Tempo auf den Baustellen. Doch nach dem Willen der Bauverwaltung soll der Turbo nicht ohne Bedingungen kommen.
Die Stadt will ihn nur einsetzen, wenn zentrale Vorgaben eingehalten werden - etwa bei Erschließung, Lage oder Umweltfragen. Chemnitz habe keinen Wohnungsnotstand, so die Begründung.
Der Stadtrat soll nächste Woche entscheiden. Doch im zuständigen Fachausschuss sind die Pläne krachend durchgefallen. Keine Mehrheit, zu viele offene Fragen. Auf einer Infoveranstaltung will das Rathaus jetzt noch mal für ihre Pläne trommeln.
Titelfoto: Kristin Schmidt