Krasser Marathon-Rekord: Diese Chemnitzerin steht nun im Guinness-Buch

Jeany Süß (38) hat schon endliche Lauf-Medaillen sammeln können. © Ralph Kunz

"Ich hatte mit Laufen nie was am Hut. Bei einem Bekannten in der Garage hing eine Grüne Gurke als Medaille vom Spreewaldmarathon. Das war 2015. Daraufhin bin ich einen Halbmarathon gelaufen", erzählt Jeany Süß, wie sie ihr Hobby zum Laufen entdeckte.

Der Weg dorthin war jedoch nicht leicht: "Zuerst bin ich Siedlungsrunden gelaufen. Nach zwei Kilometern habe ich geflucht", schildert sie die anfänglichen Qualen. Aber letztlich hat sie es durchgezogen.



Mittlerweile hat Jeany Süß eine Bilanz erreicht, die sich sehen lassen kann: Sie nahm seit 2015 an 200 bis 300 Läufen (10 Kilometer bis 100 Kilometer) und 35 Marathons teil.

Die Teilnahme an den sechs Marathons der "World Marathon Majors" schloss sie in diesem Jahr erfolgreich ab: Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von sechs Veranstaltern, die Marathons in sechs Metropolen ausrichten.

"2015 Berlin, 2016 New York, 2017 Chicago, 2018 Boston, 2019 London und nach vierjähriger Pause 2023 Tokio."