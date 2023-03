Kuriose Plakataktion! So wirbt die "Letzte Generation" um neue Klima-Kleber in Chemnitz

Auf dem Kaßberg hingen am Dienstag mehrere Plakate der "Letzten Generation". Dort wurde auf eine Klimakleber-Werbeveranstaltung aufmerksam gemacht. © Ralph Kunz

An mehreren Hauseingängen auf dem Kaßberg hingen am Dienstag Werbezettel von den Klimaaktivisten der "Letzten Generation". Konkret wurde zu einer Veranstaltung am heutigen Donnerstag ins "Weltecho" und am 12. März zu einem Vortrag ins "Lokomov" eingeladen.

Unter dem Motto "Warum du Klimakleber*in werden solltest" wird zu den Veranstaltungen gerufen. Bedeutet: Dort sollen offenbar Menschen überzeugt werden, sich fürs Klima auf die Straße zu kleben und damit möglicherweise Straftaten zu begehen!

"Lokomov"-Chef Lars Faßmann (46) steht hinter der Veranstaltung. Für ihn ist der Vortrag eine Diskussions-Veranstaltung. Der 46-Jährige findet es richtig, etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Dass die Aktivsten sich beispielsweise durch Sachbeschädigung strafbar machen, weiß er, sagt aber: "Da muss man sich die Frage stellen, ob CO₂ in die Luft blasen nicht auch Sachbeschädigung ist."

Das "Weltecho" stand TAG24 bisher nicht für ein Statement bereit.