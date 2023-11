Kurioser Prozess: Richter lässt sich in Bustür einklemmen

Chemnitz - Weil er angeblich zwei Frauen in der Tür eines Busses beim Ein- und Aussteigen eingeklemmt haben soll, landete ein CVAG-Busfahrer vor dem Chemnitzer Amtsgericht. Am gestrigen Freitag wurde der Prozess fortgesetzt - in den Werkshallen der Chemnitzer Verkehrs-AG, wo Richter Christian Behr die Probe aufs Exempel machte.