Laufevent oder Karneval? Keiner treibt's so bunt wie die Chemnitzer

Chemnitz - Wer für ein Chemnitzer Unternehmen arbeitet und sich sportlich betätigen will, für den ist der Firmenlauf seit 20 Jahren eine feste Größe. Auch in diesem Jahr findet das Sportevent wieder statt. Für die Initiatoren hat Chemnitz sogar ein Alleinstellungsmerkmal.

Michael Rieß (47, l.) und Conrad Kebelmann (47) haben das Laufevent ins Leben gerufen. © Kristin Schmidt

Laut Organisator Michael Rieß (47) fing der Chemnitzer Firmenlauf 2006 relativ klein an: Damals waren es 243 Teilnehmer aus 44 Firmen. Über die Jahre hat sich die Anzahl an Lauffreudigen immer mehr gesteigert - wenn man vom Einbruch durch Corona in den Jahren 2020 bis 2023 absieht.

Für dieses Jahr ist ein Rekord von 12.000 Läufern prognostiziert.

Dabei ist der Firmenlauf kein Wettkampf. "Es geht um Bewegung, nicht um Leistung", so Rieß. Ebenso wird es gerne gesehen, wenn sich die Teilnehmer auf der 4,8 Kilometer langen Strecke kostümieren - um ihr Unternehmen darzustellen.

So treten Mitarbeiter des ASR jedes Mal in traditionell orangefarbener Kleidung an. Und die Mitarbeiter der CVAG sind auch schon mit einer Straßenbahn-Attrappe an den Start gegangen.

Bei der Kostümierung ragt Chemnitz laut Michael Rieß - der auch Firmenläufe in Leipzig und Potsdam organisiert - heraus: "Chemnitz ist die einzige Stadt, die die Kreativität so sehr lebt und den Firmenlauf zu einem Karneval macht."