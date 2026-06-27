Laufevent oder Karneval? Keiner treibt's so bunt wie die Chemnitzer

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Seit 20 Jahren findet in Chemnitz der Firmenlauf statt. In diesem werden wohl 12.000 Teilnehmer dabei sein. Was einmalig ist, sind die Kostüme in Chemnitz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Wer für ein Chemnitzer Unternehmen arbeitet und sich sportlich betätigen will, für den ist der Firmenlauf seit 20 Jahren eine feste Größe. Auch in diesem Jahr findet das Sportevent wieder statt. Für die Initiatoren hat Chemnitz sogar ein Alleinstellungsmerkmal.

Michael Rieß (47, l.) und Conrad Kebelmann (47) haben das Laufevent ins Leben gerufen.
Michael Rieß (47, l.) und Conrad Kebelmann (47) haben das Laufevent ins Leben gerufen.  © Kristin Schmidt

Laut Organisator Michael Rieß (47) fing der Chemnitzer Firmenlauf 2006 relativ klein an: Damals waren es 243 Teilnehmer aus 44 Firmen. Über die Jahre hat sich die Anzahl an Lauffreudigen immer mehr gesteigert - wenn man vom Einbruch durch Corona in den Jahren 2020 bis 2023 absieht.

Für dieses Jahr ist ein Rekord von 12.000 Läufern prognostiziert.

Dabei ist der Firmenlauf kein Wettkampf. "Es geht um Bewegung, nicht um Leistung", so Rieß. Ebenso wird es gerne gesehen, wenn sich die Teilnehmer auf der 4,8 Kilometer langen Strecke kostümieren - um ihr Unternehmen darzustellen.

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So treten Mitarbeiter des ASR jedes Mal in traditionell orangefarbener Kleidung an. Und die Mitarbeiter der CVAG sind auch schon mit einer Straßenbahn-Attrappe an den Start gegangen.

Bei der Kostümierung ragt Chemnitz laut Michael Rieß - der auch Firmenläufe in Leipzig und Potsdam organisiert - heraus: "Chemnitz ist die einzige Stadt, die die Kreativität so sehr lebt und den Firmenlauf zu einem Karneval macht."

Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) gibt seit einigen Jahren den Startschuss zum Firmenlauf und nimmt auch selbst teil.
Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) gibt seit einigen Jahren den Startschuss zum Firmenlauf und nimmt auch selbst teil.  © Ralph Kunz
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Das Team vom ASR läuft in typischer Müllreinigungs-Montur.
Das Team vom ASR läuft in typischer Müllreinigungs-Montur.  © Sven Gleisberg
Die CVAG-Teilnehmer liefen 2019 mit einer Straßenbahn-Attrappe.
Die CVAG-Teilnehmer liefen 2019 mit einer Straßenbahn-Attrappe.  © Die Sportmacher
Mitarbeiter der Chemnitzer Theater haben sich für den Lauf herausgeputzt.
Mitarbeiter der Chemnitzer Theater haben sich für den Lauf herausgeputzt.  © Uwe Meinhold

Dieses Jahr findet der Firmenlauf am 2. September statt und geht wie die Jahre zuvor durch die Innenstadt. Alle Infos und Anmeldung zur Veranstaltung unter: www.firmenlauf-chemnitz.de

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Die Sportmacher, Uwe Meinhold

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