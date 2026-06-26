Dürregefahr in Chemnitz: Auf Wasserentnahme aus Gewässern soll verzichtet werden

Chemnitz - Nach Dresden zieht nun auch Chemnitz nach: Die Stadt reagiert auf die anhaltende Hitze und bittet die Bevölkerung, auf die Wasserentnahme aus Gewässern zu verzichten.

Bereits in den vergangenen Jahren musste die Stadt Chemnitz ein Entnahmeverbot für Chemnitzer Gewässer aussprechen. © Uwe Meinhold

Am dritten Tag der Warnsituation zieht Chemnitz die Reißleine. Die Wasserstände in den Chemnitzer Bächen und Flüssen seien derzeit sehr niedrig.

Deswegen appelliert die Untere Wasserbehörde des Umweltamts an alle Chemnitzer, auf die Entnahme von Bachwasser zu verzichten.

"Bereits geringfügige Wasserentnahmen können nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie haben", heißt es.

Die Wasserentnahme sei dann nicht mehr durch den Anlieger-, Eigentümer- und Gemeingebrauch gedeckt und somit nicht zulässig, auch ohne, dass hierfür ein generelles Entnahmeverbot ausgesprochen wird.

Das Landeshochwasserzentrum weist für den Pegel Harthau an der Würschnitz aktuell nur noch einen

Abfluss von unter 100 l/s aus. Auch an Chemnitz und Zwönitz sind die Wasserstände und Abflüsse sehr niedrig.

Derzeit handelt es sich noch nicht um ein Verbot, wie es die vergangenen Jahre bereits ausgesprochen wurde. "Aber der dringliche Hinweis, auf Wasserentnahme zu verzichten", teilte die Stadt des Weiteren mit.