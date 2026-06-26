26.06.2026 21:29 Hitzeblog für Chemnitz: Liedfestival verschoben - Temperaturen sind unzumutbar

Hoch "Hartmut" sorgt für Hitze in Sachsen. In Chemnitz sind am Sonntag bis zu 39 Grad möglich. In unserem Blog halten wir Euch über die Hitze auf dem Laufenden.

Von Victoria Winkel, Sarah Fuchs

Chemnitz - Der Sommer hat Sachsen fest im Griff und es soll noch heißer werden. In unserem Blog halten wir Euch zum Thema Hitze in Chemnitz auf dem Laufenden.

Es ist heiß in Chemnitz und es soll noch heißer werden. Am Wochenende sind sogar bis 39 und 40 Grad möglich. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt So heiß starteten die Sommerferien wohl noch nie. Hoch "Hartmut" lässt uns schwitzen. "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß – und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dazu. Nach Wetter.de sind am Sonntag in Chemnitz sogar 39 Grad möglich. Damit wäre auch der Chemnitzer Allzeit-Hitzerekord von 37,8 Grad aus dem Jahr 2012 geknackt. Am heutigen Freitag sollen die Höchsttemperaturen bei viel Sonnenschein auf 34 bis 38 Grad steigen. Auch in der Nacht zu Samstag ist nur ein wenig Abkühlung in Sicht. Während es in den Nächten zuvor noch auf bis zu 15 Grad herunterkühlte, wird die Temperatur in der Nacht bei etwa 22 Grad liegen. Die Hitze hat aber auch weitere Schattenseite, wie zum Beispiel Niedrigwasser in den Flüssen oder steigende Waldbrandgefahr. Die aktuellen Waldbrandstufen findet Ihr >hier. Chemnitz Lokal Nach Protest-Aktion in Chemnitz: Razzia bei linker Aktivisten-Gruppe Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung für Sachsen ausgerufen.

26, Juni, 21.26 Uhr: 5. Liedfestival Poesie Europas verschoben

Wegen der extremen Hitze wird das Liedfestival "Poesie Europas" am kommenden Sonntag verschoben. Die Veranstaltung sollte im Chemnitzer Straßenbahnmuseum stattfinden, wo aber laut Veranstalter inzwischen auch unzumutbare Temperaturen herrschen. Das Liedfestival fällt aber nicht komplett aus, sondern wird am 20. September um 17 Uhr nachgeholt. Veranstaltungsort bleibt das Straßenbahnmuseum. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

26. Juni, 20.36 Uhr: Ministerpräsident sieht Handlungsbedarf bei Hitzeschutz

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (51, CDU) fordert mehr Schatten und Wasser in Städten. Ein landesweiter Hitzeschutz-Plan ist aus seiner Sicht aber nicht nötig. "Was wir machen müssen, ist Klimaanpassung. Städte brauchen Schatten, Städte brauchen Wasser, also Orte, wo es kühl ist. Da müssen wir mehr machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Darauf müsse manzeitnah Rücksicht nehmen. Ein Landeshitzeplan, wie ihn einige Länder haben, sei für den Freistaat nach Ansicht des Landesvaters nicht erforderlich. In der Bevölkerung ist bei dem Thema schon viel Umsicht vorhanden. Kretschmer selbst versucht der Hitze aus dem Weg zu gehen: "Hitze ist etwas, das ich gar nicht leiden kann."



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) sieht Handlungsbedarf beim Hitzeschutz in Städten. © Robert Michael/dpa

26. Juni, 14.53 Uhr: Liederpark nun doch abgesagt

Der Liederpark bei der Chemnitzer Parkeisenbahn wird nun doch abgesagt. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilte, werden zum Schutz der beteiligten Künstler sowie der Mitarbeiter einige Programmpunkte abgesagt, dazu gehören der "Liederpark" und der Gartenbahnbetrieb. Der Dampflokbetrieb wurde bereits am Donnerstag abgesagt. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten haben jedoch oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung. Die Parkeisenbahn verkehrt an beiden Tagen in einem verkürzten Fahrbetrieb. Die letzte Zugabfahrt ab Bahnhof Küchwaldwiese erfolgt jeweils um 15.45 Uhr.

26. Juni, 13,05 Uhr: Schauplatz Eisenbahn bleibt geschlossen

26. Juni, 10.37 Uhr: Verzicht für Wasserentnahme von Chemnitzer Gewässern

Die Stadt Chemnitz reagiert auf die anhaltende Hitze und appelliert an die Bevölkerung, auf die Wasserentnahme aus Gewässern zu verzichten. Am dritten Tag der Warnsituation zieht Chemnitz die Reißleine. Die Wasserstände in den Chemnitzer Bächen und Flüssen seien derzeit sehr niedrig.

Bereits in den vergangenen Jahren musste die Stadt Chemnitz ein Entnahmeverbot für Chemnitzer Gewässer aussprechen. © Uwe Meinhold

26. Juni, 10 Uhr: Amtliche Hitzewarnung für Chemnitz und Umgebung

Der DWD erwartet in Sachsen am Wochenende bis zu 41 Grad. Im Laufe des Freitags soll es in Chemnitz und Umgebung zunächst bis zu 38 Grad heiß werden. Am Vormittag schlug die NINA-WarnApp Alarm. Der DWD erhöht von Freitag auf Samstag die Hitzewarnung auf "extrem" erhöht: "Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist am Samstag insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Chemnitz mit einer extremen Wärmebelastung zu rechnen." Es wird empfohlen, die Hitze zu meiden, viel Wasser zu trinken und sich in den Innenräumen aufzuhalten. Auch das Umland ist betroffen. Die erhöhte Hitzewarnung gilt auch für das Vogtland, den Erzgebirgskreis sowie das Land Zwickau.

Wichtig und richtig: Eine erfrischende Abkühlung bei den hitzigen Temperaturen. © Kristin Schmidt

25. Juni, 17.53 Uhr: Aufführung in Küchwaldbühne nach hinten verlegt

Die Theater Chemnitz verschieben hitzebedingt ihr Programm. "Aufgrund der hohen Temperaturen beginnen die Vorstellungen von 'Das Dschungelbuch' am Samstag und Sonntag erst um 19 Uhr", heißt es auf Instagram.



Die Aufführungen finden weiterhin in der Küchwaldbühne statt.

25. Juni, 16.50 Uhr: Zentralbibliothek verkürzt Öffnungszeiten

Aufgrund der Hitze kürzt die Zentralbibliothek im TIETZ ihre Öffnungszeiten. Am Samstag ist die Bibliothek nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Zentralbibliothek im TIETZ verkürzt am Samstag ihre Öffnungszeiten. © Ralph Kunz

25. Juni, 15.25 Uhr: Autobahnmeistereien schauen nach Hitzeschäden

In Sachsen werden auch die Autobahnen nun verstärkt auf Hitzeschäden kontrolliert. Bei den hohen Temperaturen kann es sowohl auf Beton- als auch auf Asphaltfahrbahnen zu Probleme kommen, das teilte die Autobahn GmbH mit. Wer einen Schaden bemerkt, solle die Polizei informieren. Auf älteren und stark befahrenen Betonfahrbahnen kann es bei den hohen Temperaturen sogenannten Blow-ups kommen. In Sachsen besteht vor allem auf der A4 zwischen Dresden-Flughafen und Dresden-Neustadt ein erhöhtes Risiko. Der Abschnitt ist 30 Jahre alt.

25. Juni, 14.48 Uhr: Liederpark trotzt Hitze

Der, für das Wochenende geplante Liederpark bei der Parkeisenbahn im Küchwald findet wie geplant statt. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilen, wird es am Samstag und Sonntag zwei abwechslungsreiche Tage mit Musik, Begegnung und kreativen Mitmachangeboten geben. Wegen der Witterungsbedingungen ist aber kein Dampflokbetrieb möglich. Der Eintritt zum Liederpark ist frei. Los geht es am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr (Bühnenprogramm ab 13 Uhr).

Der Liederpark bei der Parkeisenbahn im Küchwald findet statt. © Kristin Schmidt

25. Juni, 13.34 Uhr: Stadtteilfest abgesagt

Das Stadtteilfest Hilbersdorf und Ebersdorf am Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz ist vorerst abgesagt. Das Fest sollte am Samstag mit Mitmachaktionen, Zinngießen, Basteln und Bühnenprogramm stattfinden. Wegen der Hitze wurde es am Donnerstag abgesagt. Da das fest aber nicht komplett ausfallen soll, wird nach einem neuen Termin im Spätsommer gesucht.