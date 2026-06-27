40 heiße Fragen zu 40 Grad Superhitze in Chemnitz
Chemnitz - Chemnitz jagt einen Temperaturrekord. Womöglich wird es am Wochenende so heiß in der Stadt, wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zahlreiche Veranstaltungen, Feste oder Sportevents wurden abgesagt. Hitze-Alarm! Deshalb hier die wichtigsten 40 Fragen zu 40 Grad Superhitze.
1. Kann Chemnitz das Trinkwasser ausgehen?
Kann es nicht, sagt die Eins Energie: "Das Versorgungsnetz ist auf solche Verbrauchsspitzen ausgelegt, Wasserspeicher stets gut gefüllt."
2. Dürfen Polizisten im Dienst kurze Hosen tragen?
Streifenpolizisten haben keine kurzen Hosen, so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion. Allerdings gilt: Im Innendienst dürfen die Frauen Röcke tragen.
3. Kann man eigentlich zu viel Wasser trinken?
Ja, sechs Liter wären zu viel. Die Empfehlung von Diätassistentin Meika Gollmer (36): "30 Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht und dann noch mal pauschal 500 Milliliter dazu.“
4. Was kostet eine Nacht bei laufender Klimaanlage?
Eine mobile Klimaanlage zieht grob 0,6 bis 1 Kilowattstunde pro Stunde. Je nach Stromvertrag - eins-Grundversorgung knapp 32 Cent/kWh - kostet die Nacht in Chemnitz damit etwa 1,20 bis 2,60 Euro.
5. Gibt's noch Klimaanlagen zu kaufen?
Laut TAG24-Nachfrage sind in Baumärkten wie toom, Hornbach, Hellweg und Leitermann vor Ort keine Klimaanlagen mehr erhältlich. Nur bei Leitermann (Zwickauer Straße) gibt's noch kleine Ventilatoren.
6. Wann kommt die nächste Lieferung?
Eine Lieferung von Klimaanlagen ist derzeit noch nicht absehbar. Wer eine möchte, sollte sie idealerweise schon im Herbst vorbestellen, rät Leitermann.
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Darf man barfuß Autofahren?
7. Was nützen Ventilatoren bei 40 Grad?
Ein kaltes, feuchtes Tuch oder eine Schüssel mit kaltem Wasser vor dem Ventilator kann für einen kühlenden Effekt sorgen. "Grundsätzlich senken sie die Raumtemperatur nicht", erklärt ein Leitermann-Mitarbeiter.
8. Darf ich nackt Auto fahren?
Grundsätzlich: Ja! Eine Kleiderordnung am Steuer gibt es in Deutschland nicht. Wird die Nacktheit gezielt zur Schau gestellt wird, kann eine Geldbuße fällig werden.
9. Oder wenigstens barfuß?
Die StVO schreibt nicht vor, welche Schuhe man tragen muss. Das Fahren mit Flip-Flops oder komplett barfuß ist also erst einmal nicht verboten. Bei Unfällen droht allerdings eine Teilschuld.
10. Stellt die Stadt endlich alle Brunnen an?
Leider nein. Von 22 Chemnitzer Brunnen bleiben auch bei der Superhitze sechs trocken: Falkeplatz, Seeberplatz, Kulturpalast Rabenstein, Rosenbrunnen Pelzmühle und zwei Becken an der Brückenstraße.
11. Darf ich in den Brunnen baden?
Nein, die Grünanlagensatzung verbietet, Teiche, Zier- und Springbrunnen sowie andere Wasserbecken zu betreten oder sie zu verunreinigen. Bußgelder: ab 5 Euro.
"Cooler Stadtplan" zeigt kühle Orte
12. Warum ist die Innenstadt besonders heiß?
Einer der Haupttreiber des Hitzestaus ist die Versiegelung der Innenstadt. Asphalt und Pflastersteine speichern Wärme lang und geben sie noch länger ab. Chemnitz arbeitet noch an einem Hitzeaktionsplan.
13. Darf ich Wasser aus Bächen und Flüssen holen?
Besser nicht – und bald wohl gar nicht mehr. Die Stadt bittet darum, kein Wasser zu entnehmen. Am Montag dürfte das offizielle Entnahmeverbot kommen.
14. Wo sind die kühlsten Orte im Freien?
Der Chemnitzer "Coole Stadtplan" (www.chemnitz.de/coolerstadtplan) zeigt Parks und Grünflächen zum Abkühlen. Gute Fluchtpunkte sind Küchwald, Stadtpark, Schloßteichpark oder Stadtgarten.
15. Wo gibt es kostenlos Trinkwasser?
In Chemnitz sprudeln sechs Trinkbrunnen: am Rathaus, auf dem Wall, in der Rathausstraße, am Pavillon im Küchwaldpark, im Konkordiapark und auf dem Brühl-Boulevard.
16. Was sind die größten Hitze-Hotspots?
Besonders kritisch sind laut Chemnitzer Umweltatlas Neumarkt/Markt, Brückenstraße, Zenti und Bahnhofsvorplatz. Auch Sonnenberg, Lutherviertel und Teile von Kaßberg, Kappel und Altchemnitz gelten als "heiß".
17. Sind Busse mit Klimaanlage ausgestattet?
"Alle Fahrzeuge der CVAG sind mit einer Klimaanlage ausgestattet", so CVAG-Sprecherin Juliane Kirste.
Was darf man in der Chemnitz?
18. Kann die Chemnitz austrocknen?
Das ist laut Rathaus unwahrscheinlich. Gestern Nachmittag hatte der Fluss einen Niedrigwasserstand von 21 Zentimetern.
19. Ist schwimmen oder paddeln erlaubt?
Laut Stadtverwaltung kann man in der Chemnitz baden gehen, aber nur über öffentlich zugängliche Stellen. Es wird jedoch davon abgeraten.
20. Werden derzeit mehr Patienten mit Kreislaufproblemen behandelt?
Laut Klinikum gibt es einen Anstieg von Notfällen mit Kreislaufproblemen. Vor allem ältere Menschen trinken nicht genug.
21. Zu welcher Uhrzeit ist die Hitze am schlimmsten?
Lange wurde vor der "Mittagshitze" gewarnt. Die höchsten Temperaturen werden "tatsächlich meist erst im Laufe des Nachmittags, teilweise auch erst am frühen Abend erreicht wird", erklärt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz.
22. Ist es wichtig, Vögeln eine Tränke hinzustellen?
Ja, absolut! Vögel schwitzen zwar nicht, aber sie verlieren über ihre Atmung (Hecheln) bei Hitze extrem viel Feuchtigkeit.
23. Kann sich mein Hund die Pfoten auf dem Asphalt verbrennen?
Ja, kann passieren. Da Asphalt tiefschwarz ist, heizt er sich in der Sonne extrem auf. Lieber früh oder abends auf schattigen Routen gassigehen.
24. Wird man bei Hitze schneller betrunken?
Ja! Blutgefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt. Gleichzeitig verliert der Körper durch Schwitzen viel Flüssigkeit. Alkohol entzieht zusätzlich Wasser und Mineralstoffe. So steigt auch der Promillewert schneller.
25. Gibt es hitzefrei auch im Büro?
Nein, aber der Chef muss handeln, wenn das Büro zur Sauna wird. Ab 26 Grad soll, ab 30 Grad muss der Arbeitgeber gegensteuern, etwa mit Sonnenschutz, Lüften, Ventilatoren, mehr Pausen oder Homeoffice. Bei mehr als 35 Grad ist ein Büro nicht mehr als Arbeitsraum geeignet.
Wo liegt der Hitzerekord für Chemnitz?
26. Wie erkenne ich, ob es meinem Haustier zu heiß ist?
Katzen vertragen die hohen Temperaturen besser als Hunde. Trotzdem gilt: Überhitzte Tiere hecheln mehr als gewöhnlich und haben blasse Schleimhäute. Ein "Leberwurst-Eis" hat noch niemandem geschadet ...
27. Sollte ich jetzt besser nackt schlafen?
Klingt fantastisch - doch selbst in Sommernächten kühlt der Körper aus, gerade wenn er nass geschwitzt ist.
28. Wo wird die offizielle Chemnitz-Temperatur gemessen?
Die amtlichen Werte kommen vom Deutschen Wetterdienst (Station Stelzendorf/Neukirchner Straße). Kachelmannwetter zeigt für Chemnitz Messwerte aus mehreren Netzen. Diese Stationen zeigten gestern je nach Standort 32 bis 35 Grad. Die DWD-Station lag um 16 Uhr bei 32,8 Grad.
29. Gab es schon einmal 40 Grad Hitze in der Stadt?
Offiziell nicht. Der aktuelle Hitzerekord liegt bei 37,8 Grad - gemessen am 20. August 2012 an der DWD-Wetterstation Chemnitz.
30. Ab welcher Temperatur wird es für die Fische kritisch?
Kommt auf die Fischart an. So ersticken Weißfische wie Rotaugen, aber auch Karpfen, Hecht und Zander bei einer Dauer-Wassertemperatur von 29 Grad.
31. Können Straßen schmelzen?
Bitumen kann sich bei Hitze verflüssigen. Die Straße glänzt dann feucht und klebrig, Vorsicht ist geboten. Vor allem auf älteren Betonfahrbahnen könnensogenannte Blow-ups (Aufwölbungen) auftreten.
32. Heizen sich schwarze Autos schneller auf als weiße?
Ja, schwarze Autos heizen sich schneller und stärker auf, weil sie mehr Sonnenstrahlung absorbieren, während weiße einen größeren Teil reflektieren.
Ist Sport noch erlaubt?
33. Darf ich an diesem Wochenende Sport machen?
Ja, aber nicht bis ans Limit; und entweder morgens oder abends. Dabei unbedingt mehr trinken als bei gewöhnlichen Temperaturen.
34. Welche Kleidung ist bei Hitze gut?
Naturmaterialien, da sie den Körper sogar kühlen können. Top drei: Baumwolle, Leinen und Seide. Lockere, helle Teile der Hit.
35. Fährt die Parkeisenbahn?
Ja, aber nur abgespeckt - letzte Abfahrt ab Bahnhof Küchwaldwiese um 15.45 Uhr. Dampflok- und Gartenbahnbetrieb sind gestrichen.
36. Kann ich auf dem Auto Spiegeleier braten?
Eher nein - zumindest kein schönes Frühstücksei. Eiweiß beginnt zwar bei etwa 60 Grad zu stocken, Eigelb bei etwa 65 Grad, vollständig fest wird Ei erst um etwa 70 Grad. Auf dem Autolack wird daraus also nur glibberige Sauerei.
37. Habe ich bei Hitze mehr Lust auf Sexspielchen?
Die Chefin der Dresdner Fetischklinik, Dr. Eve (38): "Der einzige Bereich, in dem mehr los ist als zu anderen Jahreszeiten, ist der Latexbereich. Schwitzen in Gummi scheint für Liebhaber besonders reizvoll zu sein."
38. Was kostet eine Kugel Eis in der Stadt?
Eine Kugel Eis kostet je nach Zutaten und Eisdiele zwischen 1,80 und 2,50 Euro.
39. Wie warm ist das Wasser im Stausee Oberrabenstein?
Je nach Messstelle schwankt der Wert: Wetteronline meldet 23 Grad, die offizielle Stausee-Homepage listet 26 Grad.
40. Wie unterstützt die Stadt Chemnitz wohnungslose Menschen?
Die Stadt bietet gemeinsam mit vier Einrichtungen Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten an, die Schutz vor Hitze sowie Schatten und kühle Getränke bereitstellen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Kristin Schmidt, picture alliance/dpa, IMAGO/Wolfgang Maria Weber