Lehrerausbildung an der TU Chemnitz "wichtige Säule zur Nachwuchs-Sicherung"

Das Haus von Staatsminister Sebastian Gemkow (44, CDU) prüft die erweiterte Lehrerausbildung. © Steffen Füssel

Das zumindest legt eine Antwort des zuständigen Wissenschaftsministeriums aus Dresden nahe, das für ein Lehramtsstudium an der TU zuständig wäre. Bislang werden nur Grundschullehrer in Chemnitz ausgebildet.



"Das Ministerium sieht in der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz eine wichtige Säule zur Sicherung des Lehrernachwuchses insgesamt in Sachsen, insbesondere aber auch für den Großraum Südwestsachsen", heißt es in der Antwort auf eine entsprechende Anfrage.

Denn nahezu alle im Stadtrat vertretenden Parteien fordern in aktuellen Anträgen ans Rathaus eine erweiterte Lehrerausbildung über die Grundschul-Stufe hinaus. Name: Primarstufe Plus.