Dramatischer Lehrermangel an Chemnitzer Schule: Eltern frustriert!

An der neuen Oberschule "Am Hartmannplatz" in Chemnitz mangelt es an Lehrern. Daher fallen etliche Stunden aus. Eltern sind sauer.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Die Oberschule "Am Hartmannplatz" in Chemnitz ist nagelneu, mittlerweile werden dort neun Klassen unterrichtet - jedoch nur auf Sparflamme. Es fehlt an Lehrkräften. Yvonne Romanowski (37) klagt an: "Unsere Kinder bleiben hängen!"

Die Mütter Franziska Weber (41, l.) und Yvonne Romanowski (37) stehen fassungslos vor der neuen Hartmann-Schule. © Maik Börner Sie und ihr Sohn Fynn (11) hatten sich auf die neue Schule gefreut, doch: "Der erste Elternabend war ernüchternd." Der Schulleiter ist kommissarisch eingesetzt. Es fehlen neun Lehrer an der Schule und die Kinder werden nur etwa 15 Stunden in der Woche unterrichtet. Laut Stundentafel vorgesehen ist es das doppelte Unterrichtspensum. Für Fynn heißt das, er hat in der fünften Klasse vier Mathe- und Deutschstunden in der Woche. Englisch hat er dreimal, dazu kommen noch zwei Sportstunden und je eine für Kunst und Geschichte. Chemnitz Lokal Lauterbach auf privater Chemnitz-Safari "Den Unterrichtsausfall können die Kinder nicht aufholen und wir können es zu Hause nicht kompensieren", beanstandet Yvonne Romanowski.

Das LaSuB entgegnet auf TAG24-Anfrage, dass "die Wissensvermittlung insbesondere prüfungsrelevanter Themen gesichert wird, darüber hinaus lässt der Lehrplan größeren Spielraum bei der Bearbeitung von Themen in allen Fächern und Klassenstufen". In der Oberschule "Am Hartmannplatz" in Chemnitz fallen etliche Schulstunden aus - die Kinder haben teilweise nur zwei Schulstunden am Tag! © privat Es werde mit Hochdruck an einer umgehenden, vertretbaren Lösung gearbeitet, so Sprecher Clemens Arndt. Zudem laufe derzeit noch das Einstellungsverfahren für die Schulleitung.

Titelfoto: privat, Maik Börner