Lichter aus! Hier wird es Samstag dunkel in Chemnitz
Chemnitz - Lichter aus heißt es am Samstag in Chemnitz!
Damit nimmt die Stadt auch in diesem Jahr wieder an der weltgrößten Klimaschutzaktion des WWF, an der WWF Earth Hour, teil: "Bereits zum 20. Mal beteiligen sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Angesichts der aktuellen Klimaentwicklungen ist dies notwendiger denn je", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.
Punkt 20.30 Uhr wird dann am "Lulatsch", dem bunten Schornstein des Chemnitzer Heizkraftwerkes, und auch am Karl-Marx-Monument die Beleuchtung abgeschaltet.
Doch nicht nur in Chemnitz - rund um den Globus wird es am Samstag von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr dunkel.
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"Während der WWF Earth Hour werden Tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz der Erde setzen", heißt es weiter aus dem Rathaus.
Wer auch bei der Aktion mitmachen möchte, findet unter wwf.de/earthhour/ Neuigkeiten rund um das Event und auch Tipps für die eigene Earth Hour.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Sven Gleisberg