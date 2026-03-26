Lichter aus! Hier wird es Samstag dunkel in Chemnitz

Chemnitz - Lichter aus heißt es am Samstag in Chemnitz !

Der "Nischel" in Chemnitz bleibt für eine Stunde dunkel. © Uwe Meinhold

Damit nimmt die Stadt auch in diesem Jahr wieder an der weltgrößten Klimaschutzaktion des WWF, an der WWF Earth Hour, teil: "Bereits zum 20. Mal beteiligen sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Angesichts der aktuellen Klimaentwicklungen ist dies notwendiger denn je", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Punkt 20.30 Uhr wird dann am "Lulatsch", dem bunten Schornstein des Chemnitzer Heizkraftwerkes, und auch am Karl-Marx-Monument die Beleuchtung abgeschaltet.

Doch nicht nur in Chemnitz - rund um den Globus wird es am Samstag von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr dunkel.