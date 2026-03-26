Neues Gewerbegebiet in Chemnitz: Chemnitzer IHK wirbt für "Innovationscampus"

Chemnitz - In Chemnitz-Rabenstein sorgt das geplante Gewerbegebiet "Innovationscampus Rabenstein" für Diskussion zwischen Anwohnern und Fraktionen. Nun mischt sich die Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) ein.

Kathleen Spranger ist Geschäftsführerin der IHK Chemnitz. © Kristin Schmidt

Ihrer Einschätzung nach biete der Standort das Potenzial, "ein geeignetes und notwendiges Angebot vorzuhalten: modern, zusammenhängend und verkehrsgünstig".

"Wirtschaftliche Entwicklung braucht Raum - und zwar planbar, verfügbar und zukunftsorientiert", sagt Kathleen Spranger, Geschäftsführerin der IHK Chemnitz.