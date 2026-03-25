Hitzige Debatte: Wo in Chemnitz die nächsten Windräder stehen dürfen

Der zuständige Planungsverband Region Chemnitz hat am Mittwoch den Entwurf für den Ausbau der Windkraft in die öffentliche Beteiligung geschickt.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Im Rathaus sind weitere Weichen für den Ausbau der Windkraft in der Region gestellt worden. Der zuständige Planungsverband Region Chemnitz hat am Mittwoch nach hitziger Debatte den Entwurf des neuen Wind-Plans in die öffentliche Beteiligung geschickt. Für Bürger, Städte und Gemeinden beginnt damit am 4. Mai die offizielle Phase für Einwände und Stellungnahmen.

Der Bürgermeister von Geyer Dirk Trommer (53, CDU) ist Vorsitzender des Planungsverbandes Chemnitz. © Kristin Schmidt "Es war ein langer Weg", sagte Dirk Trommer (53, CDU), Verbands-Chef und Bürgermeister von Geyer. Der Plan sei damit aber noch lange nicht rechtskräftig. "Die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt." Viele der Verbandsräte hatten vor allem die Nichteinhaltung der 1000 Meter Mindestabstand und die Ausweisung verschiedener Waldgebiete kritisiert. In den Planungen spielen drei größere Chemnitzer Windenergie-Gebiete mit jeweils zwölf Teilflächen eine Rolle: Euba, Rottluff/Röhrsdorf und Wittgensdorf. Auf bereits konkret geplante Einzelvorhaben hat der Wind-Plan derzeit keinen Einfluss. Chemnitz Lokal Lichter aus! Hier wird es am Samstag dunkel in Chemnitz In Sachsen sind die Regionalen Planungsverbände verpflichtet, genügend Flächen für Windenergie auszuweisen: bis Ende 2027 mindestens 1,3 Prozent der Flächen, bis Ende 2032 dann zwei Prozent.

Katzenberg/Euba und Wirtschaftshof/Wittgensdorf

Günter Spielvogel und die Bürgerinitiative "Gegenwind" kämpfen gegen Windräder in Euba. © Uwe Meinhold Am Katzenberg bei Euba liegt einer der heikelsten Windräume rund um Chemnitz. Die Dresdner VSB-Gruppe, Entwickler für erneuerbare Energien, wollte ursprünglich drei Windräder bauen. Inzwischen kündigt das Unternehmen auf seiner offiziellen Projektseite zwei Vestas-Anlagen mit zusammen 14,4 Megawatt an, rechnerisch genug für rund 12.400 Haushalte. Die ersten Genehmigungsunterlagen seien Ende November 2024 eingereicht worden, die Inbetriebnahme erwarte man bei günstigem Verlauf 2028. Das Projekt ist umkämpft. Die Bürgerinitiative "Gegenwind Euba" macht seit Jahren mobil, auf der Homepage schreiben die Initiatoren von 1300 gesammelten Unterschriften. Nördlich von Wittgensdorf gibt es bereits zwei Windräder. Das kleinere, direkt an der Milchviehanlage, läuft bereits seit 1998 und soll durch ein deutlich größeres mit rund 5,5 Megawatt Leistung und einer Höhe von etwa 250 Metern ersetzt werden. Der Chemnitzer Stadtrat gab dafür im April 2024 grünes Licht, obwohl der Abstand zur nächsten Wohnbebauung mit 600 Metern unter der sächsischen 1000-Meter-Regel liegt. Die Investition wurde damals mit mindestens acht Millionen Euro beziffert. Chemnitz Lokal Neues Gewerbegebiet in Chemnitz: IHK Chemnitz wirbt für "Innovationscampus" Nach aktuellem Stand rechnet Investor Wirtschaftshof Sachsenland mit einer Genehmigung spätestens Anfang 2027 und will danach mit dem Bau starten.

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Auch nahe Wittgensdorf ist der Windkraft-Ausbau geplant. © Ralph Kunz

Größter bestehender Windstandort im Stadtgebiet: Galgenberg/Rabenstein

Am Rabensteiner Galgenberg drehen sich bereits sieben Windräder. © Ralph Kunz Der Galgenberg in Rabenstein ist mit sieben bereits laufenden Windrädern der größte bestehende Windstandort im Stadtgebiet, zwei weitere Anlagen sollen in Röhrsdorf beziehungsweise Rottluff hinzukommen. Der Stadtrat gab dafür im Juni 2024 grünes Licht, obwohl auch hier einer der Anlagen der 1000-Meter-Mindestabstand zur Wohnbebauung unterschritten wird. Ein Standort musste sogar verschoben werden, weil er sonst im Flugkorridor des Rettungshubschraubers gelegen hätte. Für das geplante 245-Meter-Windrad in Rottluff (7 Megawatt) hat Investor Energiepark Galgenberg bereits die Umweltgenehmigung bekommen. Die Anlagen müssen spätestens drei Jahre nach Erteilung in Betrieb gehen.

Vor dem Rathaus hatten vor der Sitzung etwa 50 Windkraftgegner gegen den Plan demonstriert. © Kristin Schmidt

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