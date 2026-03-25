Neue Flutlichtanlage zum Jubiläum: Chemnitzer Traditionsvereine treffen sich zum Stadtderby

Chemnitz - Der VfB Fortuna Chemnitz feiert mit einem ganz besonderen Stadtderby die Einweihung seiner neuen Flutlichtanlage.

Auf dem Kunstrasenplatz vom VfB Fortuna Chemnitz wird am Mittwoch eine neue Flutlichtanlage mit einem Freundschaftsspiel eingeweiht. (Symbolfoto) © 123RF/viperagp

Anstoß für das Freundschaftsspiel ist am Mittwochabend um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Chemnitzer Traditionsvereins an der Beyerstraße. Der Gegner ist kein Geringerer als die Kicker vom Chemnitzer FC. Das Stadtderby ist auch der Höhepunkt für das 125-jährige Vereinsjubiläum, das Fortuna in diesem Jahr feiert.

Die Anlage war erst im Februar und März installiert worden, nachdem der Verein im vergangenen Jahr mehrere Havarien an der alten Flutlichtanlage gemeldet hatte. Deswegen mussten auch Spiele kurzfristig abgesagt werden.

"Die neue Anlage, die nun mit LED- statt Halogen-Scheinwerfern ausgestattet ist, ist notwendig, um den Trainings- sowie den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können", erklärt eine Stadtsprecherin.

Die Flutlichtanlage hat insgesamt 59.000 Euro gekostet, von denen die Stadt Chemnitz mit rund 53.000 Euro den Löwenanteil übernommen hat. Den Rest hat der Verein getragen.