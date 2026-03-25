Neue Flutlichtanlage zum Jubiläum: Chemnitzer Traditionsvereine treffen sich zum Stadtderby
Chemnitz - Der VfB Fortuna Chemnitz feiert mit einem ganz besonderen Stadtderby die Einweihung seiner neuen Flutlichtanlage.
Anstoß für das Freundschaftsspiel ist am Mittwochabend um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Chemnitzer Traditionsvereins an der Beyerstraße. Der Gegner ist kein Geringerer als die Kicker vom Chemnitzer FC. Das Stadtderby ist auch der Höhepunkt für das 125-jährige Vereinsjubiläum, das Fortuna in diesem Jahr feiert.
Die Anlage war erst im Februar und März installiert worden, nachdem der Verein im vergangenen Jahr mehrere Havarien an der alten Flutlichtanlage gemeldet hatte. Deswegen mussten auch Spiele kurzfristig abgesagt werden.
"Die neue Anlage, die nun mit LED- statt Halogen-Scheinwerfern ausgestattet ist, ist notwendig, um den Trainings- sowie den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können", erklärt eine Stadtsprecherin.
Die Flutlichtanlage hat insgesamt 59.000 Euro gekostet, von denen die Stadt Chemnitz mit rund 53.000 Euro den Löwenanteil übernommen hat. Den Rest hat der Verein getragen.
Stadion wird 18 Uhr geöffnet
Fortuna-Präsident Kay Morgenstern freut sich schon auf das Spiel: "Ich bin ein großer Freund davon, dass wir seit Jahren eine enge Kooperation mit dem CFC leben. [...] Für mich ist wichtig, dass wir in dieser Stadt Hand in Hand arbeiten und füreinander da sind - davon profitiert am Ende der Fußball in Chemnitz insgesamt. Umso schöner ist es, dass der CFC unsere Einladung zu diesem Testspiel sofort angenommen hat. Wir hoffen nun auf viele Zuschauer bei unserem Stadtderby zur Einweihung unserer neuen Flutlichtanlage."
Das Stadion wird um 18 Uhr geöffnet. Dann beginnt auch der Ticketverkauf an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Der Erlös der Partie kommt den Nachwuchskickern von Fortuna zugute.
Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel für An- und Abreise zu nutzen. Es stehen aber auch zwei Parkplätze am Stadion zur Verfügung und es kann auch im Bereich Leipziger Straße an der Eissporthalle geparkt werden.
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