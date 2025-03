Lidl plant ganz groß in Chemnitz: Sogar der Stadtrat muss zustimmen

Chemnitz - Auf dem Gelände der ehemaligen Textima-Nadelfabrik an der Annaberger Straße in Chemnitz tut sich etwas. Vor rund drei Jahren kaufte Lidl das Grundstück, derzeit laufen dort Abrissarbeiten. Der Einzelhandelskonzern hat ehrgeizige Pläne - doch der Stadtrat hat dabei ein Mitspracherecht.

So wie die Filiale an der Zschopauer Straße soll auch der neue Lidl-Markt in Altchemnitz aussehen. © Uwe Meinhold

"Wir planen dort den Neubau einer Lidl-Filiale nach modernem Konzept", erklärt Marco Lell (53), Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft. Die neue Filiale soll dem Markt an der Zschopauer Straße ähneln, der Ende 2022 eröffnete und eine Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmetern hat.

Dafür soll der aktuelle Lidl-Markt an der Wilhelm-Raabe-Straße aufgegeben und an den neuen Standort verlegt werden. Doch der zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität stoppte diese Pläne in seiner Februarsitzung.



Im Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss zum Bebauungsplan heißt es, dass Lidls Pläne dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Chemnitz widersprechen. Demnach dürfe die neue Filiale maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben.

"An den gefassten Beschluss schließt sich ein Beteiligungsverfahren an", teilt das Rathaus mit. In diesem Verfahren können Bürger und andere Beteiligte ihre Meinung äußern.