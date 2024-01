Lulatsch hat ausgedampft! An diesem Tag geht die Chemnitzer Esse außer Dienst

Der letzte Nachschub für den rauchenden Lulatsch kam am Silvestertag im Kohlebunker des Kraftwerks an. © Kristin Schmidt

Im Chemnitzer Heizkraftwerk Nord trafen zum Jahresende die letzten Braunkohle-Lieferungen ein. Insgesamt 30 Waggons lieferten 2500 Tonnen Braunkohle an, mit denen ein letztes Mal der Kohlebunker des Heizkraftwerkes befüllt wurde.

Der Lulatsch ist mit reichlich 300 Metern Höhe aktuell der höchste Schornstein Deutschlands, der in Betrieb ist.

Er wird nur noch wenige Tage rauchen. "Am 18. Januar, ab 10.30 Uhr, wird in einer letzten Frühschicht das Braunkohlekraftwerk stillgelegt", teilte der Energieversorger eins mit, der ganz Chemnitz an dem historischen Ereignis teilhaben lassen will.

Die feierliche Zeremonie der Ausschaltung wird über den YouTube-Kanal von eins live gestreamt. Zwei Superlative bleiben dem Lulatsch - als höchstes Bauwerk Sachsens und höchstes Gesamtkunstwerk der Welt.

Mit dem Ausstieg aus der Braunkohle wird die Strom- und Wärmeversorgung von Chemnitz auf Erdgas umgestellt. Laut energie eins wird damit der Ausstoß von CO₂ um 60 Prozent reduziert.