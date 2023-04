Ab heute: Chemnitzer Esse soll wieder leuchten!

Chemnitz - Wenn das kein Grund zur Freude ist! Der "Lulatsch", eines der beliebtesten Chemnitzer Wahrzeichen, soll am heutigen Montag nach monatelanger Pause wieder beleuchtet werden.

Ab Montagabend erhellt der bunte "Lulatsch" wieder den Chemnitzer Abendhimmel. © Haertelpress

Das teilte der Energieversorger eins auf Facebook mit.

Der 302 Meter hohe bunte Schornstein in Chemnitz soll also ab heute mit Einbruch der Dunkelheit wieder leuchten. Möglich macht das die zum Samstag ausgelaufene Verordnung der Bundesregierung zu kurzfristigen Energiesparmaßnahmen (EnSikuMaV).

"Insgesamt 168 energiesparende LED-Leuchten erhellen seit November 2017 das vermutlich höchste Kunstwerk der Welt in den Abend- und Nachtstunden. Eine Schaltuhr, in der der Sonnenaufgang und -untergang gespeichert sind, schaltet die Beleuchtung an und aus", heißt es weiter von eins.

Seit September wurde die bunte Chemnitzer Esse nachts nicht mehr beleuchtet aufgrund von Energiesparmaßnahmen.



An den Adventswochenenden wurde der Lulatsch kurzzeitig wieder beleuchtet, zumindest bis 22 Uhr am Abend. Mit der Aktion wollte das Unternehmen den Chemnitzern eine Freude bereiten.