Mehr als 200 Athleten kommen zum LAC-Hallenmeeting nach Chemnitz: "Max Heß ist der Top-Favorit!"

Am 25. findet in Chemnitz das LAC-Hallenmeeting statt: Über 200 Sportler sind am Start, darunter auch Max Heß (28).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - 30 Wettbewerbe, über 200 Starter in zehn Disziplinen: Die 26. Auflage des LAC-Hallenmeetings in Chemnitz verspricht am 25. Januar erneut Leichtathletik der Spitzenklasse. Max Heß ist Aushängeschild und Top-Favorit der 26. Auflage des LAC-Hallenmeetings. © IMAGO/K. J. Peters Besonders im Rampenlicht steht Lokalmatador Max Heß. Der beste Dreispringer Deutschlands bereitet sich momentan in Südafrika auf die Saison vor. Die vergangene war eine seiner erfolgreichsten. Bei den Olympischen Spielen in Paris landete der 28-Jährige mit einer Weite von 17,38 Metern auf Platz sieben. "Max ist bei seinem Heim-Meeting der Top-Favorit", betont LAC-Geschäftsführer Thomas Schönlebe: "Er ist im Moment verdammt gut drauf und hat hoffentlich eine weitere erfolgreiche Saison vor sich." Chemnitz Lokal Wird das Zentrum-Verbot für Chemnitzerin verschoben? Einer, der es Heß nachmachen will, ist Steven Freund. Auch Leichtathletin Maria Purtsa ist am Start Publikumsliebling Maria Purtsa ist ebenfalls wieder dabei. © IMAGO/Axel Kohring Die aktuellen Bestwerte des 2005 geborenen Dreispringers liegen bei 15,46 Meter in der Halle und 16,12 Meter im Freien. Auch Publikumsliebling Maria Purtsa (29) ist im Dreisprung am Start. Die LAC-Farben auf der Bahn vertritt Corinna Schwab. Die 25-Jährige hat sich nach langer Corona-Pause zurückgekämpft und möchte auf der 400-Meter-Strecke eine Topzeit abliefern.

