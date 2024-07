Millionen-Projekt: Neues Fernbus-Terminal in Chemnitz ist fertig

Chemnitz - Seit mehr als einem Jahr wird hinter dem Chemnitzer Hauptbahnhof fleißig am neuen Fernbus-Terminal gebaut. Am morgigen Mittwoch sind die Bauarbeiten abgeschlossen.

Das neue Fernbus-Terminal am Chemnitzer Hauptbahnhof ist fast fertig. Zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 sollen hier zahlreiche Touristen ankommen. © Kristin Schmidt

Insgesamt wurden an der Dresdner Straße vier Bussteige als Haltestelleninseln gebaut. Doch noch werden keine Fernbusse fahren. Der Grund: Die europaweite Ausschreibung für den Betrieb des Fernbusterminals läuft noch.

Doch am morgigen Mittwoch sind alle grundlegenden Bauarbeiten am neuen Fernbus-Terminal abgeschlossen - es folgt die Übergabe an den Betreiber. Dieser wird anschließend noch einiges an Technik verbauen, damit der Busverkehr ab Dezember auch reibungslos funktioniert. In dieser Zeit wird das Fernbus-Terminal noch durch einen Bauzaun geschützt.

Auf dem Gelände wurden zudem 33 Parkplätze für Autos errichtet, davon zwei Behindertenstellplätze, vier Taxiparkplätze und ein Carsharing-Stellplatz.

Zudem wurden bereits Rohre verlegt, um zukünftig Ladestationen für E-Autos oder E-Busse zu installieren.

Im Herbst sollen außerdem noch 33 Bäume auf dem Gelände gepflanzt werden - als Ausgleich für die zehn Bäume (Platanen, Linden, Eichen), die für das Fernbus-Terminal gefällt wurden.