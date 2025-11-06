Chemnitz: Sind unsere Schulen bereit für künstliche Intelligenz?

Chemnitz - Ob beim Googeln, an der Telefon-Hotline oder über Apps wie ChatGPT: Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag angekommen. Auch in den Chemnitzer Klassenzimmern? Kann KI irgendwann den Lehrer ersetzen? Darüber diskutierten Schüler und Lehrer im Rahmen des Mode-Projektes "fashiontex" mit Experten und Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) in der "Fabrik" an der Zwickauer Straße .

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU, M.) stellte sich klugen Schülerfragen zu künstlicher Intelligenz. © Uwe Meinhold

Hat KI im Schulalltag bereits Einzug gehalten? "Wir stehen noch am Anfang", räumt Clemens ein. So gebe es seit diesem Schuljahr Lizenzen für den KI-Assistenten "KAI", der Schülern der fünften bis zwölften Klassen individuell bei Mathe helfen soll. "Ich habe den Eindruck, das wird gut angenommen."

Beim Thema KI sieht der Minister mehr Chancen als Risiken, auch für Lehrer: "Es könnte den großen Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von Unterricht verringern, perspektivisch auch bei Korrekturen helfen. Wobei man vorsichtig sein muss, wenn man zum Beispiel persönliche Handschriften bei ChatGPT hochlädt."

CDU-Landtagsabgeordnete Sandra Gockel (51), früher selbst langjährige Schuldirektorin, gibt zu bedenken: "Ich schätze, dass der KI-Einsatz, um Kindern zu helfen, für 50 Prozent der Lehrer noch eine große Hürde darstellt."

Dass sich daran so schnell wohl nichts ändert, muss auch der Kultusminister einräumen: "Zu diesem Thema gibt es noch keine institutionelle Fortbildung."