Was junge Chemnitzer sagen: Nutzt Ihr KI in Eurem Schulalltag?

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Künstliche Intelligenz (KI) ist bei vielen Menschen bereits im Alltag angekommen. Auch bei den jungen Chemnitzern?

Matthew (13) verwendet KI nicht. © Uwe Meinhold Matthew (13) "Ich habe schon mal davon gehört, aber verwende es nicht. Bei anderen Schülern sehe ich, wenn sie zum Beispiel eine Präsentation mit KI gemacht haben, dass die auf gar keinen Fall von ihnen selbst ist. Da sind dann Dinge dabei, die wir noch nie gehört haben."

Josie (14) nutzt Ki für die Schule. © Uwe Meinhold Josie (14) "Für die Schule nutze ich KI auf jeden Fall. Vielleicht manchmal auch für die Hausaufgaben - aber nicht besonders oft. Die Lehrer können es ja nicht kontrollieren. Aber man lernt auch nicht viel daraus, wenn man die ganze Zeit nur KI nutzt."

Yunier (15) hat KI zum ersten Mal genutzt. © Uwe Meinhold Yunier (15) "Von KI habe ich schon öfter gehört, auch von Mitschülern. Aber selbst habe ich das erst heute zum ersten Mal genutzt. Wie das funktioniert, habe ich relativ schnell gelernt. Und wenn ich es mal brauchen sollte, weiß ich jetzt, wie ich das machen muss."