Kälte-Alarm in Chemnitz! Wird's nächste Woche bis zu minus 29 Grad?

Chemnitz - Diese Prognose lässt Chemnitz bibbern: Mehrere Wetter-Apps sagten Anfang der Woche für den 18. Januar eisige minus 29 Grad voraus! Werte, die selbst hartgesottene Winterfans schlucken lassen. Doch die Experten treten auf die Bremse.

Im Erzgebirge gab's die vergangenen Tage eine ordentliche Kältepackung. © Uwe Meinhold

"Bis zum 18. Januar vergehen noch fast zwei Wochen - das ist zu weit voraus, um genaue Angaben machen zu können", erklärt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf TAG24-Nachfrage. "Aktuell sind selbst die nächsten fünf Tage noch unklar."

Schon bei der Frage, ob zu Beginn der kommenden Woche nochmals kalte Luft kommt oder es sich etwas erwärmt, seien sich die Modelle uneinig.

Minus 29 Grad in Chemnitz? "Nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich", so die DWD-Expertin. Schließlich habe Sachsen in den vergangenen Tagen bereits eine ordentliche Kältepackung abbekommen. Werte unter minus 20 Grad sind in den Gebirgslagen keine Seltenheit. So sanken die Temperaturen erst in der Nacht auf Dienstag im Marienberger Ortsteil Kühnhaide sogar auf minus 26 Grad!

Chemnitz liegt dagegen deutlich tiefer, weshalb Temperaturen von minus 29 Grad in der Stadt kaum zu erwarten sind. Allerdings ist für die Nacht zu Donnerstag auch hier strenger Frost vorhergesagt. Und danach? Sicher sei laut DWD erst mal nur, dass es die nächsten Tage kalt bleibt.