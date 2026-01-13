Monate im Voraus ausgebucht: Chemnitzer Führerscheinstelle völlig überlastet

Chemnitz - Wer aktuell einen Termin bei der Führerscheinstelle in Chemnitz braucht, hat schlechte Karten: Über das Online-Portal sind praktisch keine Slots mehr frei - die Buchungen reichen teilweise bereits bis zum April. Der Umtausch alter Führerscheine sorgt derzeit mal wieder für Chaos in der Behörde.

Wer einen neuen Führerschein braucht, muss auf einen Termin lange warten. © Soeren Stache/dpa

"Die Terminvergabe erfolgt momentan auf E-Mail-Anfragen", teilt das Rathaus auf TAG24-Nachfrage mit. Damit die Antragsflut bewältigt werden kann, helfen Mitarbeiterinnen aus anderen Bereichen des Bürgeramtes aus.

Die Termine werden je nach Einsatzzeiten des zusätzlichen Personals vergeben. Kurzfristig seien auch ab und zu Termine über das Online-Terminportal verfügbar, wenn jemand einen bereits gebuchten Termin absagt.

Behörden in anderen Städten bieten die Antragstellung für den Umtausch mittlerweile online an. Im Landkreis Mittelsachsen müssen Bürger beispielsweise nur noch zur Abholung des neuen Führerscheins persönlich antreten.

Alle erforderlichen Unterlagen werden digital eingereicht.