Muss jetzt die Stadt einspringen? Millionen-Defizit im Klinikum Chemnitz

Chemnitz - Das Klinikum Chemnitz hat finanzielle Probleme. "Wir haben das Jahr 2025 mit einem Defizit von rund 9,7 Millionen Euro abgeschlossen. Auch für das Jahr 2026 erwarten wir ein Defizit in ähnlicher Größenordnung", sagt der Kaufmännische Geschäftsführer Martin Jonas.

Martin Jonas (52), Kaufmännischer Geschäftsführer am Klinikum Chemnitz, kämpft mit Roten Zahlen. © Kristin Schmidt

Dieses und nächstes Jahr kann die städtische Gesellschaft das Minus noch aus Rücklagen ausgleichen. Danach könnte es kritisch werden: Der Geschäftsführer rechnet 2027 mit einem Fehlbetrag von bis zu 20 Millionen Euro, "sollte das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz in der aktuellen Fassung im Bundesrat verabschiedet werden".

"Wir begegnen den erwarteten Defiziten mit eigenen Steuerungsmaßnahmen, sind uns aber sicher, dass wir die Herausforderung aus eigener Kraft und in der erwarteten Höhe nicht bewältigen können", so Jonas. Heißt: Notfalls müsste die Stadt als Gesellschafter Geld zuschießen, um eine Insolvenz zu verhindern.

Schon jetzt herrscht im Rathaus Krisenstimmung. "Es ist leider ein weiteres Beispiel, dass die Probleme der Finanzierung unseres Sozialsystems am Ende dort hängen bleiben, wo kein Geld ist - auf der kommunalen Ebene", sagt Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD).

"Als Gesellschafter werden wir uns gemeinsam mit dem Klinikum hinsetzen und gucken, wie wir das lösen können. Ich hoffe, dass sich dann Land und Bund nicht in die Büsche schlagen."