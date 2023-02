14.02.2023 06:07 13.867 Nach 25 Jahren gibt der Chef die Pacht ab: Chemnitzer Milchhäuschen hat neuen Betreiber

Am Wochenende öffnete das Café Milchhäuschen am Schlossteich in Chemnitz wieder. Und es gab einen Betreiberwechsel!

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Vier Wochen lang war das berühmte Café Milchhäuschen am Schlossteich in Chemnitz geschlossen. Am Wochenende öffnete das seit 1914 bestehende Traditionslokal mit einem Paukenschlag: Marcel Morgenstern (42) übernahm die Gastronomie vom langjährigen Betreiber Falko Hirsch (49). Italienisches Eis und neue Sorten bietet Marcel Morgenstern seinen Kunden. © Kristin Schmidt 25 Jahre führten Falko und Silke Hirsch (51) das Milchhäuschen. "Zeit, mal etwas Neues zu machen", sagt der beliebte Gastronom - ohne Details zu verraten. "Wir behalten ja die Immobilie plus die Bootsvermietung an der Gondelstation gegenüber."

Falko Hirsch ist sich sicher: "Der neue Pächter wird die Tradition gut fortsetzen." Davon ist auch Marcel Morgenstern überzeugt. Der gelernte Installateur arbeitet seit Jahren in der Gastronomie, führt mit seiner Partnerin Stephanie Hofmann (31) den Eiskiosk in der Sachsen-Allee. "Jetzt sehe ich die Chance, durchzustarten", freut sich der Betreiber. Er stehe für freundlichen Service, Qualität, wolle die Öffnungszeiten auf 11 bis 22 Uhr erweitern. Rückmeldungen gäben ihm recht: "Kunden sagen, dass unser Kaffee und das Eis besser sind." Kein Wunder, bietet Morgenstern doch italienisches Eis aus der Eismanufaktur Saneto in Neukirchen/Erz. an. Chemnitz Lokal Jüdischer Gastwirt auf rechter Demo mit Uwe Steimle In der Schließzeit unterzog Morgenstern das Milchhäuschen einer vorsichtigen Auffrischung. "Hoffentlich freuen sich die Kunden über einige Neuerungen auf der Speisekarte wie Kassler mit Sauerkraut oder frische Waffeln." Falko Hirsch bleibt Besitzer des Milchhäuschens und betreibt weiterhin die Gondelstation. © Maik Börner Frisch und freundlich: Lucia (19) bedient Julia (39) und Ahmed (30) im neuen Milchhäuschen. © Kristin Schmidt Schon immer die zentrale Chemnitzer Sommerfrische: Das Café Milchhäuschen am Schloßteich in den 60er-Jahren. © Repro: Maik Börner Im Milchhäuschen begrüßt ein neuer Chef: Marcel Morgenstern (42) ist seit dem Wochenende der Betreiber. © Kristin Schmidt Geblieben ist das Fassungsvermögen mit rund 50 Plätzen innen, 60 im Biergarten und etwa 30 "auf der kleinsten Seebrücke Deutschlands", wie Falko Hirsch gern betonte.

Titelfoto: Kristin Schmidt