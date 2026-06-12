Regenprognose zum deutschen WM-Auftakt: Fällt das Public Viewing in Chemnitz ins Wasser?
Chemnitz - Regen statt Fußballsommer? Zum ersten WM-Auftritt der deutschen Mannschaft am Sonntag dürfte das Wetter für viele Fans zur entscheidenden Frage werden. Das sind die Optionen in Chemnitz.
Das größte Public Viewing findet neben dem Miramar auf dem Schloßberg statt. Bis zu 4 000 Leute können die Deutschlandspiele hier auf einer großen LED-Leinwand verfolgen.
"Wenn es regnet, dann läuft die Übertragung eben bei Regen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51). Tipp: Campingstuhl und Regenjacke oder -schirm einpacken.
Anders im Weltecho: Das Public Viewing im Innenhof wird bei schlechtem Wetter kurzerhand nach drinnen verlegt. Wer gar kein Wetterrisiko eingehen möchte, findet zahlreiche Indoor-Alternativen.
Ebenfalls auf Sendung: U Brambory, Alex, City Pub, Txoko und Lokomov zeigen die Deutschlandspiele sowie teilweise weitere Partien.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Die Chemnitzer Bars Aaltra, Woods Bar, Brazil und die Bull's Eye Sportsbar übertragen während ihrer Öffnungszeiten sogar jedes WM-Spiel.
Titelfoto: Uwe Meinhold (2)