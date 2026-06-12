Regenprognose zum deutschen WM-Auftakt: Fällt das Public Viewing in Chemnitz ins Wasser?

Chemnitz - Regen statt Fußballsommer? Zum ersten WM-Auftritt der deutschen Mannschaft am Sonntag dürfte das Wetter für viele Fans zur entscheidenden Frage werden. Das sind die Optionen in Chemnitz .

Beim Public Viewing am Miramar können 4000 Fußball-Fans die Deutschlandspiele verfolgen. © Uwe Meinhold

Das größte Public Viewing findet neben dem Miramar auf dem Schloßberg statt. Bis zu 4 000 Leute können die Deutschlandspiele hier auf einer großen LED-Leinwand verfolgen.

"Wenn es regnet, dann läuft die Übertragung eben bei Regen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51). Tipp: Campingstuhl und Regenjacke oder -schirm einpacken.

Anders im Weltecho: Das Public Viewing im Innenhof wird bei schlechtem Wetter kurzerhand nach drinnen verlegt. Wer gar kein Wetterrisiko eingehen möchte, findet zahlreiche Indoor-Alternativen.

Ebenfalls auf Sendung: U Brambory, Alex, City Pub, Txoko und Lokomov zeigen die Deutschlandspiele sowie teilweise weitere Partien.