Nach Abschiebe-Drama in Chemnitz: Erfolg ist Azirovics Anwalt zu verdanken

Chemnitz - Eine überraschende Doppel-Wendung gab es im Fall des Chemnitzers Robert Azirovic (31). Erst wollte ihn das Land am Dienstag in ein - für ihn - fremdes Land abschieben. Montagfrüh Wendung Nummer 1: Abschiebung noch heute! Kurz vor Abflug dann Wendung Nummer 2: Innenminister Armin Schuster (63, CDU) stoppte das Verfahren .

Robert Azirovic (31) ist wieder in Chemnitz. Hier lebt er seit 30 Jahren fast anstandslos - bis auf eine Bewährungsstrafe wegen illegaler Arbeit. © privat

Also raus aus dem Frankfurter Flughafen, rein ins Polizeiauto, Rückfahrt nach Chemnitz.

Um 10.40 Uhr hatte der Innenminister angerufen. Eine Stunde später wäre der Flieger der polnischen Gesellschaft LOT mit Robert Azirovic nach Belgrad gestartet. Dorthin wollte das Land den staatenlosen Chemnitzer abschieben, weil seine Roma-Familie 1993 aus Jugoslawien geflüchtet war.

Bei Unterstützern des Chemnitzers fielen Tonnen von der Seele. Grünen-Vorsitzende Coretta Storz (38) hatte am Vorabend die Demo "Robert bleibt!" am Chemnitzer Wall organisiert und mit dem Flüchtlingsrat alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Sie atmete tief durch: "Wir haben Zeit gewonnen, um eine Lebensperspektive für unser Mitglied zu erreichen."

Glücklich ist auch SPD-Landtagsabgeordneter Frank Richter (64). Er hatte sich massiv für den Chemnitzer eingesetzt und nannte die Ministerentscheidung die "einzig logische Folge nach den Demonstrationen".