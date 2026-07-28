28.07.2026 06:34 Nach Anschlag in Berlin: Wie sicher fühlen sich die Chemnitzer Weinfest-Gäste?

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin fragt man sich: Wie sicher sind aktuelle Events? In Chemnitz läuft das Weinfest. TAG24 hat sich dort umgehört.

Von Robert Preuße, Raik Bartnik

Chemnitz - Wie sicher sind nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin öffentliche Events? In Chemnitz läuft seit der vergangenen Woche das Weinfest in der Innenstadt. TAG24 hat sich bei Händlern und Passanten umgehört. Tenor: Trotz allem bleibt das Sicherheitsgefühl positiv.

Winzer Rudi Huber (66) fühlt sich sicher. © Ralph Kunz Fest-Urgestein Rudi Huber (66) hat seinen Wein-Stand wie jedes Jahr auf dem Markt aufgestellt. Trotz des Anschlags in Berlin, bei dem ein Transporter in eine Menschenmenge fuhr, eine Frau tötete und Dutzende Leute verletzte, fühlt er sich auf dem Weinfest sicher. "Eine hundertprozentige Sicherheit kann niemand schaffen", erzählt Huber. Ähnlich bewerten auch die Touristen Birgit Peters (61) und Arif Özen (60) die Situation. Sie sind aus Berlin zum ersten Mal nach Chemnitz gekommen und entsprechend leidgeprüft, was Anschläge betrifft. Dennoch fühlen sie sich hier ebenfalls gut aufgehoben. "Irgendwo findet sich immer ein Schlupfloch", so Peters schulterzuckend. Bereits zu Beginn des Weinfestes wurden laut Veranstalter André Gruhle (52) Pflanzkübel in Zufahrtsstraßen aufgestellt, außerdem Kübel im Zick-Zack-Format, um die Zufahrt schwieriger zu gestalten. Chemnitz Lokal Happy Birthday! Alt-OB Seifert feiert großen Geburtstag Allerdings konnten auch am Sonntag und Montag Autos vor allem in der Bretgasse das Festgelände problemlos erreichen.

Das Weinfest ist auch in diesem Jahr wieder gut besucht. © Ralph Kunz

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Birgit Peters (61, l.) und Arif Özen (60) kommen aus Berlin. © Ralph Kunz

Laut Veranstalter André Gruhle (52, r.) wurde seit dem Berliner Anschlag polizeilich aufgestockt. © Harry Härtel/Haertelpress

Einsatzkräfte nach CSD-Anschlag besonders sensibilisiert

Trotz verengter Fahrbahn und Pflanzkübel an der Seite können Autos in der Bretgasse dem Weinfest gefährlich nahekommen. © Ralph Kunz Nach dem CSD-Anschlag wurde laut Gruhle die Zahl der kontrollierenden Beamten aufgestockt. "Alle Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz sind nach den Geschehnissen in Berlin besonders sensibilisiert", so Polizei-Sprecherin Jana Ulbricht (47). Zu der Frage, wie sich die Stadt konkret auf potenzielle Terroranschläge vorbereitet, machte das Rathaus am Montag aus Sicherheitsgründen keine Angaben. Zudem beschwichtigt die Stadtverwaltung: Das Sicherheitskonzept entspricht den "herrschenden Rahmenbedingungen". Chemnitz Lokal Noch immer kein Bauantrag für Chemnitzer Wasserstoffcampus Derweil geht das Treiben auf dem Weinfest emsig weiter. "Es kann immer was passieren", sagt André Frischmann (54) vom Flammkuchen-Stand vor dem Rathaus. "Wir können das Problem nur lösen, wenn sich politisch etwas tut", so André Gruhle.

Poller sollen City schützen

Beispiel München: Hochgefahrene Sicherheitspoller versperren Fahrzeugen die Zufahrt, bei Bedarf können sie im Boden verschwinden. © SWM/MVG Bislang schützen schwere Container und mobile Sperren den Weihnachtsmarkt, das Hutfestival und andere Großveranstaltungen. Künftig sollen versenkbare Poller verhindern, dass Fahrzeuge gezielt in Menschenmengen rasen. Geplant ist ein dauerhafter, steuerbarer Zufahrtsschutz an mehreren Zugängen zur Innenstadt - besonders rund um Rathaus und Markt. Den Anstoß hatte die tödliche Amokfahrt in Leipzig Anfang Mai gegeben. Ursprünglich hatte das Rathaus 2,5 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen eingeplant. Der Stadtrat setzte jedoch den Rotstift an und kürzte das Budget um 200.000 Euro. Konkrete Standorte sind öffentlich noch nicht benannt. Nach früheren Rathausangaben könnten die Poller 2027 einsatzbereit sein. Zuvor müssen Planung und Umsetzung noch konkret beschlossen werden.

Eine Frage der Sicherheit - ein Kommentar