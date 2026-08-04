Nach Brandanschlag auf Chemnitzer Schlossteichinsel: Hier wächst ein Baum im Baum

Chemnitz - Wo einst ein Baumriese über den Chemnitzer Schlossteich wachte, gedeiht nun neues Grün: Im verbliebenen Stamm des gefällten "Baum des Friedens" hat ein Jungbaum seinen Platz gefunden.

Die Esche wurde im Frühjahr gepflanzt. © Uwe Meinhold

Die große markante Esche auf der Schlossteich-Insel musste im Februar dieses Jahres weichen.

Zwei Brandanschläge sowie fortgeschrittene Fäule durch Pilzbefall hatten sein Schicksal Anfang des Jahres besiegelt: Die Stadt sah die Standfestigkeit des Baumes gefährdet und die Esche musste gefällt werden.

Doch ganz verschwunden ist der Baum nicht.