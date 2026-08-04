Nach Brandanschlag auf Chemnitzer Schlossteichinsel: Hier wächst ein Baum im Baum
Chemnitz - Wo einst ein Baumriese über den Chemnitzer Schlossteich wachte, gedeiht nun neues Grün: Im verbliebenen Stamm des gefällten "Baum des Friedens" hat ein Jungbaum seinen Platz gefunden.
Die große markante Esche auf der Schlossteich-Insel musste im Februar dieses Jahres weichen.
Zwei Brandanschläge sowie fortgeschrittene Fäule durch Pilzbefall hatten sein Schicksal Anfang des Jahres besiegelt: Die Stadt sah die Standfestigkeit des Baumes gefährdet und die Esche musste gefällt werden.
Doch ganz verschwunden ist der Baum nicht.
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Seit dem Frühjahr wächst an gleicher Stelle eine neue Gemeine Esche - eingebettet in den Stamm ihres Vorgängers. "Der Jungbaum erfreut sich bester Gesundheit und entwickelt sich gut", heißt es aus dem Rathaus.
Titelfoto: Bildmontag: Uwe Meinhold (2)