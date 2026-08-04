Nach Brandanschlag auf Chemnitzer Schlossteichinsel: Hier wächst ein Baum im Baum

810 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nachdem im Frühjahr der "Baum des Friedens" auf der Chemnitzer Schlossteichinsel gefällt werden musste, wurde nun eine neue Esche gepflanzt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Wo einst ein Baumriese über den Chemnitzer Schlossteich wachte, gedeiht nun neues Grün: Im verbliebenen Stamm des gefällten "Baum des Friedens" hat ein Jungbaum seinen Platz gefunden.

Die Esche wurde im Frühjahr gepflanzt.
Die Esche wurde im Frühjahr gepflanzt.  © Uwe Meinhold

Die große markante Esche auf der Schlossteich-Insel musste im Februar dieses Jahres weichen.

Zwei Brandanschläge sowie fortgeschrittene Fäule durch Pilzbefall hatten sein Schicksal Anfang des Jahres besiegelt: Die Stadt sah die Standfestigkeit des Baumes gefährdet und die Esche musste gefällt werden.

Doch ganz verschwunden ist der Baum nicht.

Im gefällten Stamm vom "Baum des Friedens" wächst ein neues Gehölz.
Im gefällten Stamm vom "Baum des Friedens" wächst ein neues Gehölz.  © Uwe Meinhold
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Pflanzung war Teil des Projekts "Mein Baum für Chemnitz".
Die Pflanzung war Teil des Projekts "Mein Baum für Chemnitz".  © Uwe Meinhold

Seit dem Frühjahr wächst an gleicher Stelle eine neue Gemeine Esche - eingebettet in den Stamm ihres Vorgängers. "Der Jungbaum erfreut sich bester Gesundheit und entwickelt sich gut", heißt es aus dem Rathaus.

Titelfoto: Bildmontag: Uwe Meinhold (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: