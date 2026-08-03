Nach Brand in Chemnitzer Pflegeheim: Große Ehrung für junge Lebensretter

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Fünf junge Lebensretter wurden in Chemnitz geehrt. Sie zeigten bei einem Brand in einem Pflegeheim selbstlosen Einsatz.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Sie waren zufällig vor Ort, als es am Nachmittag des 12. März in einem Chemnitzer Pflegeheim brannte - und zeigten selbstlosen Einsatz, um die Patienten zu retten. Dafür wurden fünf jungen Sächsinnen und Sachsen am Montag im Rathaus das Lebensrettungs-Ehrenzeichen verliehen.

So sehen Lebensretter aus (v.l.): Clemens Michael, Jeremy Ulbricht, Vincent Beyer, Magdalena Kaden und Maja Feil (alle 19).
So sehen Lebensretter aus (v.l.): Clemens Michael, Jeremy Ulbricht, Vincent Beyer, Magdalena Kaden und Maja Feil (alle 19).  © Kristin Schmidt

Bei dem Brand in dem Seniorenheim "Pro Seniore" in der Salzstraße starb ein Mann (†84), mehrere kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Vincent Beyer, Maja Feil, Magdalena Kaden, Clemens Michael und Jeremy Ulbricht (alle 19) kommen aus der Nähe von Dresden und waren damals als Teilnehmer eines Lehrgangs des Bundesfreiwilligendienstes zufällig vor Ort.

Als der Brand ausbrach, verhielt sich das Quintett vorbildhaft: "Sie setzten daraufhin den Notruf ab, leiteten erste Löschmaßnahmen ein und halfen dabei, Bewohner in Sicherheit zu bringen", so das Chemnitzer Rathaus. "Wir finden, dass das eine Leistung ist, die man würdigen sollte", sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD).

Kameraden der Feuerwehr brachten Heimbewohner in Sicherheit.
Kameraden der Feuerwehr brachten Heimbewohner in Sicherheit.  © Jan Härtel
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Als die Teenager mit dem Lebensrettungs-Ehrenzeichen des Freistaates ausgezeichnet wurden, waren sie sichtlich stolz. Zu helfen sei eine Selbstverständlichkeit gewesen. "Zivilcourage ist definitiv wichtig", sagt Clemens Michael.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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