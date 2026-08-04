Nix los im Chemnitzer Hauptbahnhof: Bahn bekommt Leerstand nicht in den Griff

Chemnitz - Der Leerstand im Chemnitzer Hauptbahnhof bleibt ein Problem. Von elf Gewerbeflächen sind derzeit nur sechs vermietet. Nun hat auch PizzaOne, das erst im Januar eröffnet hatte, den Standort wieder aufgegeben. Bereits im April hatte die Deutsche Bahn (DB) erklärt, mit Mietinteressenten im Gespräch zu sein - bislang jedoch ohne Ergebnis.

Die Haupthalle im Chemnitzer Hauptbahnhof verfügt über eine vergleichsweise geringe Kundenfrequenz. © Kristin Schmidt

Die DB nennt als Gründe unvollständige Bewerbungsunterlagen, fehlende technische Voraussetzungen sowie Anforderungen an Nutzungskonzept, Wirtschaftlichkeit und Zulässigkeit.

Zu den Mietpreisen der 26 bis 70 Quadratmeter großen Flächen macht das Unternehmen keine Angaben: "Mietpreise werden branchenbezogen ermittelt."

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" sieht die Ursachen dagegen vor allem in der geringen Zahl an Reisenden. "Die Leerstände im Chemnitzer Hauptbahnhof sind aus unserer Sicht vor allem eine Folge der vergleichsweise geringen Kundenfrequenz in der Haupthalle", sagt Markus Haubold (40).

Der Bahnhof werde überwiegend vom Regionalverkehr genutzt, langjährige Bauarbeiten und Einschränkungen im Bahnverkehr hätten die schwierige Lage zusätzlich verschärft.