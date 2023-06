16.06.2023 05:48 Nach Hitlergruß an Schule: Lehrer nehmen Eltern in die Pflicht

Nach dem Hitlergruß-Skandal an der Chemnitzer Oberschule am Körnerplatz meldet sich der Schulleiter zu Wort und gibt die Verantwortung zum Teil an die Eltern ab

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Einen Monat lang stand das Foto eines Schülers (16) mit Hitlergruß auf der Homepage der Oberschule am Körnerplatz, bevor es ein TAG24-Reporter entdeckte. Schulleiter Andreas Müller (58) von der Oberschule am Körnerplatz sieht eine politische Beeinflussung der Kinder durch die Eltern. © Maik Börner Kein Einzelfall: Immer wieder fallen junge Chemnitzer mit "Sieg-heil!"-Rufen" oder Hakenkreuzen auf. Muss der Geschichtsunterricht verbessert werden? Eindeutig Nein, sagt Andreas Müller (58), Leiter der Schule am Körnerplatz. "Die Kultusminister haben dem Thema Nationalsozialismus schon vor Jahren mehr Raum gegeben. Wir stellen dagegen fest, dass Kinder solches Gedankengut oft von zu Hause mitbringen. Dagegen setzen wir mehr Ganztagsangebote mit sinnvoller Bildung. Mehr Trichter-Unterricht sorgt nur für Abstumpfung. Wir sollten gute Werte lieber nebenbei vermitteln." Chemnitz Lokal Bundesweiter Apotheken-Streik: So kommt Ihr dennoch an Medikamente Der aktuelle Hitlergruß-Fall werde aber mit allen Schülern besprochen. Ähnlich sieht das Matthias Möbius (61), Leiter der Oberschule Mittweida: "Wir sind nicht die Einzigen mit Einfluss auf Kinder." Hier seien auch die Eltern gefragt. Die Nazizeit sei "überall präsent" im Unterricht. Zur emotionalen Unterstützung fahre jede 9. Klasse nach Auschwitz. "Mehr kann Schule nicht leisten." Das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) hat für sogenannte "besondere Vorkommnisse" - Nazi-Vorfälle gehören dazu - eine Meldepflicht eingeführt. Schulreferenten nähmen danach das Gespräch mit den Schulleitern auf und sprächen über Konsequenzen oder Hilfen. Ein Hitlergruß-Skandal erschütterte die ehemalige Georg-Weerth-Schule am Sonnenberg. © Maik Börner Dieses Foto mit Hitlergruß entdeckte TAG24 auf der Schul-Homepage. Die Schulleitung entfernte das Foto und kündigte Gespräche an. © privat Eine statistische Erfassung solcher Vorfälle sei nicht vorgesehen. In diesem Jahr hätten Chemnitzer Schulen bislang vier Vorfälle mit Nazi-Bezug gemeldet.

Titelfoto: Maik Börner (2), privat