Nach Hochwasser-Gefahr in Chemnitz und Umgebung: Das sind die aktuellen Pegelstände

Chemnitz - Große Erleichterung in Chemnitz und Umgebung: Die Hochwasser- und Sturm-Gefahr ist vorüber. Die Pegelstände der Flüsse und Bäche sind weiter abgesunken. Lediglich im Erzgebirge liegt die Zschopau derzeit noch im ersten Warnbereich, allerdings voraussichtlich nur noch einige Stunden.

An Heiligabend stieg der Fluss Chemnitz heftig an - mittlerweile hat sich die Lage entspannt. © Ralph Kunz

Der Wasserstand der "Chemnitz" liegt aktuell weit unter der ersten Hochwasserstufe - am heutigen Mittwochmorgen waren es 1,32 Meter. Zum Vergleich: An Heiligabend stieg der Pegel auf über drei Meter an!

Auch im Erzgebirge hat sich die Lage weiter entspannt. Hier liegen alle Gewässer unter der ersten Warnstufe. Nur für die Zschopau in Großolbersdorf wird noch die erste Warnstufe gemeldet. Im Laufe des Tages wird die Alarmstufe vermutlich unterschritten.

Für die Freiberger Mulde bei Freiberg gilt derzeit ebenfalls noch die Warnstufe eins. Allerdings sinkt der Pegel stetig - in wenigen Stunden wird die erste Alarmstufe wohl ebenfalls unterschritten.

Die Zwickauer Mulde bei Zwickau-Pölbitz ist derzeit deutlich unter der ersten Warnstufe. Hier ist der Pegel bei 2,34 Meter - an Heiligabend noch deutlich über drei Meter.