Hochwasserlage entspannt sich, dafür kommt der nächste Sturm

Chemnitz - Dieses Weihnachten hat es wettertechnisch in sich: Während an Heiligabend die Pegel der Flüsse in die Höhe schnellten, droht nun Sturm. Auch für Chemnitz gilt eine Unwetterwarnung.

Der Chemnitzer Schlossteich war am Sonntag ebenfalls über die Ufer getreten. Aktuell entspannt sich die Hochwasserlage. © Ralph Kunz

Der Pegel an der Georgbrücke in Chemnitz steht wieder auf Grün: Während der Fluss an Heiligabend teilweise die drei-Meter-Marke überschritten hatte, ist der Wasserstand laut Landeshochwasserzentrum aktuell bei 151 Zentimetern.

Auch in Zwickau an der Mulde sinken die Pegel. Bei einem Stand von 265 Zentimetern gilt hier aber noch die Alarmstufe eins. Ähnlich sieht es an der Zschopau aus. Am Pegel in Lichtenwalde liegt die Wasserhöhe momentan bei 366 Zentimetern, was ebenfalls Stufe eins bedeutet. Nur wenige Kilometer flussabwärts in Kriebstein herrscht bei 245 Zentimetern noch Alarmstufe 2.

Während der Wasserstand an den Fließgewässern langsam zurückgeht, warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm. In Chemnitz gilt bis 18 Uhr eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. In exponierten Lagen können die Böen auch bis zu 70 km/h erreichen. Auf dem Fichtelberg muss mit schweren Sturmböen (90 km/h) gerechnet werden.